Названа связь воспаления поджелудочной железы с болями в верхней части живота после еды

Воспаление поджелудочной железы — панкреатит — полностью вылечить нельзя. Но можно помешать осложнениям. А лучше — сразу беречь свой «заводик» по производству пищеварительных ферментов и гормонов, чтобы не доводить до беды.По словам врача-гастроэнтеролога, эндокринолога Диляры Лебедевой, у поджелудочной железы несколько важных функций в организме. Этот орган:вырабатывает ферменты, необходимые для переваривания пищи, расщепления белков, жиров, нуклеиновых кислот и углеводов на питательные вещества;участвует в работе эндокринной системы, а именно вырабатывает гормоны инсулин и глюкагон, которые влияют на уровень глюкозы в крови — при необходимости понижают или повышают его.Если происходят сбои в работе этого маленького органа весом около 75 граммов, они аукнутся на всем пищеварительном тракте, а также могут привести к развитию сахарного диабета. Общее здоровье тоже пострадает, ведь от работы системы ЖКТ зависит в итоге насыщение нашего организма полезными веществами.«Самый активный этап пищеварения — первые полчаса-час после еды. Если секреция (процесс выделения ферментов) нарушена, это провоцирует воспаление поджелудочной железы — панкреатит», — объясняет гастроэнтеролог в своем телеграм-канале.По словам врача, вылечить панкреатит нельзя, но можно помешать развитию осложнений и улучшить качество жизни. Для этого надо комплексно заняться своим здоровьем — прежде всего, скорректировать питание, восполнить дефициты и отказаться от вредных привычек.Признаки воспаленияКак говорит Диляра Лебедева, на развитие панкреатита могут указывать боли в верхней части живота, которые появляются после еды. Как ранее говорила врач, в целом ощущение тяжести и дискомфорта после еды — это повод присмотреться к поджелудочной железе и навестить гастроэнтеролога.Но боли в животе не единственный симптом. Есть и другие:тошнота;вздутие;лихорадка;пожелтение кожи и глаз;темный цвет мочи;кожный зуд;снижение веса, а из-за уменьшения количества жира начинается замедление выработки гормонов и снижение либидо.При появлении таких симптомов надо обязательно посетить врача-специалиста и пройти обследование. При подозрении на панкреатит обычно назначают УЗИ органов брюшной полости, анализ крови на ферменты — амилазу и липазу (повышение их уровня означает, что панкреатит протекает в острой форме), а также копрограмму — лабораторное исследование кала.Три сочетания продуктов, опасных для поджелудочной железыПроблемы с поджелудочной железой могут долго не давать о себе знать, а в одночасье привести сразу в реанимацию. Чтобы потом не лечить всю жизнь панкреатит, Диляра Лебедева советовала никогда не сочетать за столом жирное, острое и алкоголь.Врач привела пример трех самых опасных сочетаний продуктов, которые могут довести до реанимации:алкоголь, пельмени, острая горчица или уксус;шашлык, острый соус и алкоголь;пицца пепперони и пиво.

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