Почему ортопедические подушки вредят здоровью: отвечает врач Симкин

Нередко проблема плохого сна — неудобная подушка. Если она слишком мягкая, высокая или низкая, могут заболеть шея, голова — вы просто не найдете удобного положения. Стоит ли выбрать ортопедический аналог? Или не всегда это залог здоровья? Объясняет врач.Казалось бы, что тут сложного — купил в магазине подушку, лег и спи. Но не все так просто: далеко не каждая подушка удобна, комфортна и подходит для здорового сна. Особенно если речь идет о людях старше 30-40 лет, когда есть проблемы с позвоночником, кровообращением в области шейного отдела, избыточными нагрузками или уже имеющимися нарушениями сна. Неудобная подушка станет дополнительным негативным фактором.А если купить ортопедическую, уж она точно поможет? Не факт. Почему — объясняет эксперт Дмитрий Симкин, остеопат, основатель и руководитель Клиники доктора Симкина.Технологичная альтернативаОртопедические подушки — это полезная и технологичная альтернатива обычным подушкам. Они выполнены из современных материалов, сохраняют свою форму, прогибаются под контуры головы, гипоаллергенны, имеют разные размеры и форму. Казалось бы, все идеально, но в реальности не совсем так, если вы ошибетесь в выборе.Бесформенные подушки с наполнителем из пуха, пера, синтетических волокон или гречневой лузги удобны тем, что человек может сам придавать им любую форму. На первый взгляд это кажется удобным для шеи и головы, но на самом деле речь идет не более чем об иллюзии комфорта.Перед тем как заснуть, человек придает подушке нужную форму: взбивает, подминает под изгибы шеи и плеч. Вот только в течение ночи мы постоянно меняем позы и не всегда просыпаемся, чтобы заодно поменять и форму подушки. В результате наша голова может оказываться в максимально неестественном и неудобном положении.«Важно понимать: порой лучше спать на обычной подушке, чем на ортопедической модели неудачной или неподходящей формы. Но только как отличить хорошую модель от плохой? У каждого человека есть любимая поза для сна, но на самом деле мы спим в разных положениях: то на спине, то на боку. Подобрать подушку под обе позы — задача не из легких», — говорит врач.Как выбрать ортопедическую подушкуМодели с равномерной высотой непременно окажутся или слишком низкими для сна на боку или слишком высокими для сна на спине. В первом случае во время сна у человека будет перекашиваться шея, во втором — выдвигаться вперед голова и нижний отдел шеи. Это особенно вредно для людей с протрузиями или грыжами межпозвоночных дисков шейного отдела позвоночника.Именно поэтому важно выбирать разноуровневые подушки. Их более высокая часть предназначена для сна на боку, а более низкая — для сна на спине. Такая подушка подходит даже для тех, кто постоянно меняет позу во сне.Не менее важно, чтобы зоны для сна на спине и на боку не находились по разные стороны граней (ребер) подушки. В этом случае при изменении положения тела подушку придется переворачивать на 180 градусов. Задача фактически невыполнимая, ведь при смене позы во сне мы почти никогда не просыпаемся. Важно, чтобы подушка подстраивалась под наше положение на протяжении всей ночи, не требуя от нас никаких дополнительных действий. В противном случае разницы между ортопедической и обычной подушкой просто не будет.По центру нужен выступЕще одно правило - наличие небольшого выступа в средней части подушки. Важно, чтобы она была не просто низкой, но и немножко выступала вперед. Это необходимо для поддержки основания шеи. Эта зона обычно наиболее «зажата» и считается самой проблемной в плане формирования протрузий и грыж межпозвоночных дисков.Выемка для шеиЕсть еще пара нюансов, которые учитывают далеко не все производители подушек. Человек редко спит «по стойке смирно». Обычно во время сна плечо автоматически сдвигается к голове и упирается в подушку. В результате подушка смещается и перестает обеспечивать шее нужный уровень поддержки.Избежать этого помогут модели с достаточной выемкой под шейным валиком. Сам валик при этом должен быть чуть изогнутым, а не прямым. Так он будет повторять изгиб шеи, который появляется, когда во сне мы слегка наклоняем голову к груди.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки