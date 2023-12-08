Велотренажёр помогает эффективно бороться с недосыпом без лекарств и препаратов

Исследование, проведенное University of Portsmouth, выявило важность физических тренировок в борьбе с последствиями недостатка сна. Эксперименты показали, что 20-минутная тренировка на велотренажере может значительно улучшить когнитивные способности человека, пострадавшего от бессонной ночи.

Полное лишение сна, а также частичный недосып, согласно исследованию, могут привести к серьезным нарушениям, таким как ускорение процессов старения, развитие психических заболеваний и ухудшение состояния депрессии. Регулярное уменьшение времени сна ниже рекомендуемых норм может серьезно угрожать общему здоровью.

Тем не менее исследование показало, что физическая активность средней интенсивности может стать эффективным средством борьбы с последствиями недосыпа. Этот простой и доступный способ может помочь в поддержании бодрствования и восстановлении производительности, когда времени на полноценный сон нет. Участники эксперимента продемонстрировали более быстрое выполнение задач и практически полное восстановление эффективности.

Эксперты призывают общественность обращать внимание на важность соблюдения регулярного полноценного сна и включения физической активности в повседневную жизнь для поддержания здоровья и производительности.

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