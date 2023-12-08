Врач назвал идеальное время года для занятий спортом

В декабре может быть особенно тяжело найти мотивацию для занятий спортом. Но, по мнению доктора Майкла Мосли, это лучшее время для тренировок.По словам доктора Мосли, у тренировок в зимние месяцы может быть несколько важных преимуществ для здоровья.Во-первых, в холодную погоду вы будете тренироваться усерднее, быстрее и при этом восстанавливаться за меньший срок. Доктора Крис Тайлер из Университета Рохэмптона изучил, как жаркая и холодная погода влияет на производительность велосипедистов, бегунов, военных, пожарных, гонщиков «Формулы-1». Оказалось, что бег на холоде даёт лучшие результаты. Правда, оптимальная температура для бегунов-любителей составляет примерно +10...+11 градусов Цельсия, а для марафонцев - от +4 до +8 градусов. Подтверждается это и одним исследованием 2022 года.При более низких температурах потребность организма в отводе тепла от тела снижается, поэтому к коже поступает меньше крови и сердце работает не так интенсивно. В результате вы сможете заниматься дольше, и в целом зимой тренироваться легче.Но если вы не бегаете регулярно, то польза для здоровья от этой тренировки будет максимум до +11 градусов Цельсия. Если на улице холоднее, то это может отрицательно сказаться на вашей способности заниматься спортом. Кроме того, холодный и сухой воздух может ухудшить состояние лёгких, особенно при астме. Также если у вас диагностированы болезни сердца, то проконсультируйтесь сначала со своим врачом.

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