Врач-терапевт Александр Лаврищев: повышенная сонливость может оказаться симптомом ряда расстройств, включая анемию и патологии щитовидной железы.Врач Лаврищев указал на связь повышенной сонливости с рядом заболеваний. В частности, постоянное желание спать может говорить о том, что человек страдает от апноэ – нарушения сна, при котором у спящих возникают остановки дыхания и мозг перестает получать кислород. Терапевт отметил, что апноэ бывает тесно связано с ожирением, диабетом, гипертонией. Вдобавок человек с ним становится склонен к возникновению инфаркта или инсульта.Кроме того, чрезмерной сонливостью проявляются состояния хронического стресса и хронической усталости, недостаточная активность щитовидной железы, анемия, депрессия, тревожность.Когда нужно обращаться к врачу из-за усилившейся сонливости? Если человек спит достаточно ночью, но его все равно одолевает сонливость, следует проконсультироваться с врачом.«Убедитесь в том, что ваш режим сна аде?ватный: вы ложитесь спать в одно и то же время, а в вашей спальне темно и тихо. Если эти условия соблюдены, стоит обратиться ? терапевту и обсудить возможные причины», - сказал Лаврищев, беседуя с «Вечерней Москвой».Медик добавил, что человек может спать достаточно, но его сон – слишком чуткий, недостаточно крепкий. Такой сон не приносит организму нужного отдыха и потому возникает сонливость. Чтобы ночной сон был качественным, важно соблюдать его гигиену, не злоупотреблять кофеином, а также лечить имеющиеся стресс и тревогу.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки