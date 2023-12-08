Методика Кофлера: трехфазное дыхание для укрепления иммунитета
Комплексная методика действует благотворно на всю систему дыхательных путей. С помощью трехфазного дыхания можно сохранить здоровье органов дыхания и предотвратить их болезни. Методика помогает тренировать диафрагмальную мышцу, развивать речевой аппарат и формирует красивый голос.
Принцип методики Кофлера
Трехфазное дыхание можно выполнять всем людям, этот метод занимает немного времени, он очень простой и почти не имеет побочных эффектов, так как основан на естественном механизме самовосстановления. В процессе дыхания Кофлера начинает активно работать диафрагма.
От ее деятельности зависит мощность и качество голоса, насыщенность организма кислородом и выведение углекислого газа. При трехфазном дыхании, воздух глубже проникает в легкие, органы и ткани получают кислород и полноценное питание, так происходит их естественное обновление.
Техника выполнения
Упражнения следует выполнять сидя или лежа в расслабленном состоянии. И. П. – сидя: плечи расправлены, ноги слегка расставлены в стороны, ладони лежат на коленях. И. П. – лежа: прямые ноги соединены, руки расположены свободно, вдоль тела.
Метод состоит из трех фаз:
Вдыхание через нос, которое делают непроизвольно и бесшумно.
Осознанный выдох с произнесением определенных звуков.
Остановка, небольшая задержка дыхания.
Между вдохом и выдохом остановки не делают. Задержка дыхания происходит только между выдохом и последующим вдохом. Эти три этапа представляют полный цикл, который вначале занимает 16 раз в минуту, а при регулярных тренировках достигает 8-10 раз.
На выполнение всего комплекса тратится не более пяти минут, но для долговременного эффекта, ее следует повторять 5-7 раз в день. При выполнении следите за состоянием своего здоровья, не допускайте переутомления.
Комплекс состоит из 6 упражнений, которые следует выполнять последовательно:
1. Звук «Пф-фф»
Вытяните губы трубочкой, как при дуновении. Воздух выходит не полностью, поэтому не нужно делать его длинным. При выдохе издавайте звук «Пффф». Затем сделайте естественную паузу, и обычный рефлекторный вдох, при расслаблении мышц груди и живота. Повторите цикл 3-4 раза.
2. Звук «С-ссс»
Улыбнитесь, сомкните зубы, а языком упритесь в нижние зубы. Выдох выполняйте плавно, произнося «Сссс». Затем выдержите небольшую паузу и следующий вдох носом. Повторите цикл 3-4 раза.
3. Звук «Ч-ччч»
Улыбнитесь, сомкните зубы, а языком упритесь в нижние зубы. Повторите предыдущее упражнение, только произносите звук «Чччч». Повторите 3-4 раза.
4. Звук «Ж-жжж»
Сложите губы в широкую трубочку, сомкните зубы. Плавно и медленно выдыхая, произносите «Жжжж», подражая жужжанию насекомых. Звук должен быть тихим. При выполнении, если вы положите ладонь на грудную клетку, то ощутите вибрации. Затем, задержка дыхания и вдох. Повторите 3-4 раза.
5. Звук «З-ззз»
Слегка улыбнитесь, делая выдох, произносите «Зззз». Звук должен быть низким, ровным и непрерывным. Выдержите небольшую паузу и естественно вдохните. На следующем выдохе произнесите «Пф-ффф» и повторите цикл 3-4 раза.
6. Звуки «Бы-бо-бэ»
Делайте выдох равномерно, одновременно произнося «Бы-бо-бэ», потом небольшую паузу и вдох. Повторите 3-4 раза. Меняйте звуки на «Ма-мо-мы» или «Ны-на-но» и так далее. После выполнения всего цикла, расслабьтесь.
Показания и противопоказания
Выполнять трехфазное дыхание следует под руководством опытного тренера. Этот метод будет эффективным:
при простудах;
при бронхите и пневмонии;
при астматических приступах.
Гимнастический комплекс не рекомендуется выполнять при кровотечениях, высокой температуре, повышенном артериальном давлении.
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