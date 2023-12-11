Онколог рассказала о скрытых симптомах рака, которые можно обнаружить в новогодние праздники
Специалисты британской благотворительной организации по борьбе с раком Cancer Research рассказали изданию The Sun о скрытых симптомах онкологии, которые можно обнаружить во время празднования Нового года.
Так, например, после сытного ужина из не самых диетических и полезных продуктов можно столкнуться со вздутием. Оказывается, оно характерно для некоторых форм рака, в том числе яичников.
Если вам трудно проглатывать пищу, не нужно списывать это на дискомфорт в горле после прохладительных напитков: иногда такой признак сопутствует раку гортани, щитовидной железы, горла, рта и языка.
Бульканье в животе тоже может говорить о проблемах со здоровьем: в сочетании с тошнотой, рвотой и изжогой оно составляет симптоматику рака толстой кишки.
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