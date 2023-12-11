Ученые предупредили женщин об опасности длительного сидения
У женщин, которые проводят в сидячем положении более шести часов в день, риск развития миомы матки возрастает в два раза, выявили специалисты. Это объясняется тем, что малоподвижный образ жизни напрямую связан с ожирением и дефицитом витамина D, которые относятся к провоцирующим заболевание факторам.
Миома является доброкачественным новообразованием, которое возникает в мышечном слое матки. Миомы небольшого размера, как правило, безболезненны, однако более крупные новообразования могут вызывать болезненные ощущения, отеки, сильные кровотечения и запоры.
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