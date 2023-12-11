Кардиолог назвал самые ранние признаки сбоев в работе сердца
Кардиолог, профессор Энтони Мэтур рассказал в публикации для Daily Express о признаках, которые должны насторожить. Одним из первых заметных симптомов становится одышка, она начинается и при физической активности, и даже в состоянии покоя.
Другой ключевой симптом — патологическая утомляемость и слабость. Сердечная недостаточность приводит к нарушениям снабжения организма достаточным объемом кислорода и питательных веществ. Что, в свою очередь, ограничивает работу мышц и внутренних органов, приводит к быстрой усталости.
О неблагополучии говорят также отеки ног и живота, потому что с нарушением кровообращения в организме начинает задерживаться жидкость. Дополняет картину сбивчивое, учащенное сердцебиение. Иногда слабость дополняется потливостью и чувством страха.
Эти признаки присущи и другим проблемам со здоровьем, поэтому стоит проконсультироваться с врачом, чтобы определиться с диагнозом.
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