AJCN: ученые США выявили влияние темного шоколада на улучшение интеллекта
Результаты исследования, опубликованные на портале AJCN, привлекли внимание ученых к потенциальной значимости флаванолов - природных соединений, которые содержатся в какао, ягодах, капусте, луке, чае и других продуктах.
В исследовании приняли участие 600 добровольцев, которые были разделены на две группы. Половина участников в течение двух лет употребляла 500 миллиграммов темного шоколада с добавлением экстракта какао, в то время как другая половина получала плацебо. После периода исследования все участники прошли когнитивные и психологические тесты.
Результаты показали, что те, кто употреблял экстракт шоколада, продемонстрировали лучшую производительность в когнитивных тестах по сравнению с группой, принимавшей плацебо. Исследователи отметили, что разница, хотя и незначительная, все же присутствует, что указывает на потенциальные пользы флаванолов для когнитивных функций.
Флаванолы, содержащиеся в какао и других продуктах, представляют собой естественные соединения, которые, как считают ученые, могут благоприятно влиять на работу мозга. Эти результаты могут стать отправной точкой для дальнейших исследований, подчеркивая значение здорового питания и влияния определенных пищевых компонентов на наше здоровье, в том числе на сохранение когнитивных функций при старении.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий