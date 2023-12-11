AJCN: ученые США выявили влияние темного шоколада на улучшение интеллекта

Исследование, проведенное Massachusetts Institute of Technology, выявило потенциальную связь между употреблением экстракта шоколада и сохранением когнитивных способностей у взрослых старше 60 лет с повышенным риском развития деменции.Результаты исследования, опубликованные на портале AJCN, привлекли внимание ученых к потенциальной значимости флаванолов - природных соединений, которые содержатся в какао, ягодах, капусте, луке, чае и других продуктах.В исследовании приняли участие 600 добровольцев, которые были разделены на две группы. Половина участников в течение двух лет употребляла 500 миллиграммов темного шоколада с добавлением экстракта какао, в то время как другая половина получала плацебо. После периода исследования все участники прошли когнитивные и психологические тесты.Результаты показали, что те, кто употреблял экстракт шоколада, продемонстрировали лучшую производительность в когнитивных тестах по сравнению с группой, принимавшей плацебо. Исследователи отметили, что разница, хотя и незначительная, все же присутствует, что указывает на потенциальные пользы флаванолов для когнитивных функций.Флаванолы, содержащиеся в какао и других продуктах, представляют собой естественные соединения, которые, как считают ученые, могут благоприятно влиять на работу мозга. Эти результаты могут стать отправной точкой для дальнейших исследований, подчеркивая значение здорового питания и влияния определенных пищевых компонентов на наше здоровье, в том числе на сохранение когнитивных функций при старении.

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