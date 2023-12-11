Врач Кальтепе: непереносимость глютена влияет на подверженность опасным заболеваниям

Для человека с непереносимостью глютена увеличивается риск проблем с щитовидной железой, аутоиммунных заболеваний, рака.Гастроэнтеролог Гонул Кальтепе (Университет Ондокуз, Турция) рассказала в интервью об опасности такого расстройства как непереносимость глютена или целиакия. У людей с этой проблемой организм обладает повышенной чувствительностью к глютену – белку злаковых растений. При употреблении содержащих глютен продуктов иммунная система активизируется и начинает «атаковать» кишечник, запуская в нем воспалительный процесс.Признаки непереносимости глютенаБоль в животе;Метеоризм;Тошнота;Общее недомогание;Хроническая диарея, сменяемая запором;«Жирный» липкий стул.При целиакии часто развиваются дефициты микроэлементов (например, железа, кальция, магния, витаминов группы В). Они, в свою очередь, вызывают проблемы с кожей, нарушения в работе щитовидной железы, неврологические ухудшения, проблемы с суставами, хроническую усталость.Врач Кальтепе заявила, что непереносимость глютена влияет на подверженность организма опасным заболеваниям.«Это состояние является возможным провокатором остеопороза, бесплодия, лимфомы, сахарного диабета и болезней щитовидной железы», - сообщила медик изданию Daily Mirror.Кальтепе назвала очень важным своевременное выявление имеющейся целиакии. На практике люди часто годами живут с этой патологией, страдая от последствий воспаления кишечника. Главным образом, контроль над целиакией сводится к питанию, из которого исключается глютен.

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