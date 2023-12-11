Кому надо сдавать кровь на холестерин и как правильно подготовиться к анализу

Слово «холестерин» у многих вызывает негативную реакцию. Это вещество считается вредным и опасным, но это не совсем так. Эксперты рассказали, кому необходимо сдавать кровь на холестерин и как правильно подготовиться к анализу.Холестерин — вещество, которое синтезируется в печени, а также поступает в организм с пищей. Оно необходимо для синтеза витамина D, гормонов, желчных кислот, а также для образования клеточных мембран.Что нужно знать про холестеринПо кровеносным сосудам холестерин перемещается в виде липопротеинов — так называют его комплексы с белками. Липопротеины могут иметь разную плотность: очень низкую, низкую и высокую. Они по-разному влияют на организм и состояние сосудов.«Липопротеины низкой плотности относят к „плохому“ холестерину, который провоцирует появление бляшек в просвете сосудов, они как раз и мешают нормальному току крови. Липопротеины высокой плотности, наоборот, называют „хорошим“ холестерином, который полезен для сердечно-сосудистой системы», — говорит Ольга Малиновская.Из-за «плохого» холестерина в сосудах кровь начинает течь медленнее, сердце, мозг и другие органы перестают получать кислород и полезные соединения в нужных количествах. Самое распространенное и опасное последствие высокого холестерина — сердечно-сосудистые заболевания. Статистика показывает, что они каждый год уносят 9 миллионов жизней по всему миру.Про симптомыВажно: повышение уровня холестерина не сопровождается практически никакими симптомами. Человек не жалуется на боль, отеки, слабость или другой дискомфорт.«Однако это не значит, что высокий холестерин никак не влияет на здоровье. Исследования показывают, что каждые 10 лет, прожитые с повышенным холестерином, увеличивают риск развития инфаркта почти на 40%. Кроме того, увеличивается вероятность развития инсультов, ишемической болезни сердца и даже ампутации», — говорит Ольга Малиновская.Кому надо сдавать кровь на холестеринСамый простой способ узнать, попадает ли человек в группу риска, — сдать анализ на общий холестерин. Его рекомендуется делать в рамках диспансеризации всем хотя бы раз в 5 лет.Кроме того, такое исследование назначают:при нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы — например, при повышенном давлении, людям, чьи близкие родственники столкнулись с ранними инсультами, инфарктами;тем, кто страдает диабетом;людям, которые имеют лишний вес.Кроме того, этот анализ является частью обследования при подозрении на наследственную гиперхолестеринемию — заболевание, при котором уровень холестерина увеличивается из-за присутствия в геноме определенных мутаций.По словам Анны Свентицкой, анализ крови на холестерин после 40 лет нужно делать чаще, если этого требует лечащий врач. Показаниями могут быть:повышенное артериальное давление;ишемическая болезнь сердца, перенесенные ранее инсульты, инфаркты;сахарный диабет;злоупотребление алкоголем, курение;малоподвижный образ жизни и ожирение;период менопаузы;удаление матки и придатков на фоне новообразований;прием лекарственных препаратов, которые влияют на липидный профиль (для оценки эффективности лечения).«Анализ крови на холестерин может показать отклонение от референсных значений — снижение или повышение уровня. Если показатели содержания холестерина повышены, можно предположить, что у человека есть проблемы с сердцем, печенью, почками, сосудами или эндокринной системой. Важно знать, что уровень холестерина может увеличиваться у беременных, что является одним из физиологических состояний женщины», — говорит врач.Кстати, когда уровень холестерина понижен, то это тоже может быть опасно. Например, врач заподозрит:цирроз печени с переходом в злокачественный процесс;гипертиреоз;гипопротеинемию (снижение концентрации общего белка);патологии кроветворной системы (некоторые варианты анемий).Как готовиться к анализу крови на холестеринИсследование рекомендуется проводить утром, говорит Анна Свентицкая.Для получения точного результата нужно придерживаться определенных правил перед забором крови:исключить прием пищи (в том числе чай, кофе, фруктовые и овощные соки) за 12 часов до процедуры;не курить за 1-2 часа до сдачи крови;исключить физические и эмоциональные нагрузки за 1 час до исследования;постараться быть в лаборатории за 10-15 минут до забора крови, чтобы успокоиться;исключить алкоголь за 3 дня до исследования.Если вы регулярно принимаете какие-то лекарства, то отказываться от них не нужно. Пить воду также разрешается.«Важно помнить, что расшифровкой результатов должен заниматься специалист. Нормы зависят от возраста, пола и анамнеза пациента. Верные выводы о том, что показывает анализ, может сделать только эксперт, знакомый с историей болезни пациента. Он же должен назначить дополнительные обследования, терапию и дать рекомендации по изменению образа жизни, если такие потребуются», — заключила Ольга Малиновская.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки