Врач Беляева рассказала, какие болезни провоцируют стресс и вредные привычки

Врач общей практики Мария Беляева рассказала об опасности вредных привычек, неправильного питания, нездорового сна и стрессов.— Список распространенных болезней, вызванных вредными привычками, довольно широк. К ним относятся гипертония, сахарный диабет, рак, ожирение, инсульт, заболевания сердца и сосудов, а также остеопороз, — заявила она.По словам медика, также многие болезни вызывает сильный стресс. Хронический стресс приводит к тревоге, депрессии, нарушениям сна и пищеварения, мышечному напряжению и болям. Нередко из-за него даже повышается кровяное давление, а это грозит болезнями сердца, передает слова Беляевой портал «Подмосковье сегодня».Хронический стресс — это состояние длительного эмоционального напряжения, которое приводит к расстройству психики и работы внутренних органов. Об этом рассказала врач-эндокринолог Елена Губкина. В условиях постоянного стресса у человека возникает повышенная утомляемость, нарушается качество сна, появляются частые головные боли, лишний вес, снижается иммунитет.Иногда после пробуждения люди не чувствуют себя отдохнувшими. Это может быть признаком внутренних заболеваний. Что скрывает постоянное чувство недосыпа и усталости после сна, «Вечерней Москве» рассказал специалист.

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