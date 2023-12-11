Россиянам назвали продукты, которые увеличивают риск ожирения и диабета
Эксперт призвал россиян обратить внимание на альтернативы, которые могут быть более полезны для здоровья. Вместо привычного белого риса, хлеба и макарон рекомендуется выбирать альтернативы, такие как красный рис, бурый макароны и черный хлеб, изготовленные из грубых помолов.
Мясников подчеркнул, что эти изменения в рационе могут помочь снизить риск развития ожирения и диабета. Он призвал людей быть внимательными к выбору продуктов и предпочитать более полезные альтернативы, которые могут способствовать поддержанию здорового образа жизни.
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