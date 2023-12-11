Как помочь себе при плеврите?

Плеврит - это воспаление плевры - гладкой серозной оболочки, которая окружает легкие. Причины возникновения плеврита: травмы грудной клетки, инфекции, опухоль, аллергия. Виды плеврита: сухой, выпотной (экссудативный) и гнойный. Лечение этого заболевания включает компрессы, дыхательную гимнастику, прием трав.Воспаление плевры – гладкой серозной оболочки, окружающей легкие, называется плевритом. Причиной плеврита может быть травма грудной клетки, инфекция, опухолевый процесс, аллергические реакции. Чаще всего плеврит является осложнением воспаления легких, инфекционных болезней, например пневмонии. К сожалению, плеврит донимает людей не только в холодное время года, но и летом, вследствие сквозняков, переохлаждения во время купания и т. д.Лечение плевритаКакие бывают плевритыПлеврит разделяют на сухой, выпотной (экссудативный) и гнойный. При сухом плеврите листки плевры утолщаются, она становится неровной. При выпотном - в плевральной полости накапливается жидкость, которая сдавливает легкие. При гнойном – жидкость в плевре содержит гной. При плеврите во время дыхания возникает боль из-за трения друг о друга шероховатых листков плевры. Возможны также одышка, повышение температуры, кашель, слабость, дыхание частое и поверхностное.При сухом плеврите боль может исчезать при накоплении в плевральной полости жидкости, которая отделяет листки легких друг от друга. Больной обычно ложится на больной бок, так как при этом уменьшается трение плевральных листков друг о друга, и боль стихает. Только после рентгенографического исследования, анализа плевральной жидкости и т.д. можно окончательно установить заболевание. Плеврит вызывает образование спаек, что сдавливает легкие и приводит к дыхательной недостаточности и, соответственно, к ухудшению качества жизни человека. Плеврит и выпот в плевральную полость обычно являются осложнением какого-то другого заболевания, чаще всего очень серьезного, поэтому при появлении первых же симптомов необходима диагностика его причины и дальнейшее лечение.Общие оздоровительные методики: компрессы, соки, травыСпецифическая причина плеврита определяет характер лечения, которое может включать антимикробные и противовоспалительные средства. Избавление от плеврита рекомендую начинать с простейшего: компресса на больное место из губки, смоченной в горячей воде. При этом особенно эффективна соленая или морская вода. Традиционным в лечении всех видов плеврита, в том числе и сухого, на начальном этапе является использование различных соков и специальных компрессов с втираниями и наложением повязки.Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!Самым первым средством является сок лука. Его смешивают с медом поровну. И принимают по 1 ст. л. полученной смеси 3 раза в день. Это средство проявляет противомикробное действие. Вместо сока лука можно взять сок черной редьки. Принимают таким же образом по четверти стакана мякоти и сока вишни.Помогает при плеврите следующий метод лечения. Взять 200 г измельченного корня хрена и сок, выжатый из четырех лимонов. Употреблять по 0,5 ч. л. по утрам на голодный желудок и на ночь, когда ложитесь спать. Такое лекарство не будет разъедать желчный пузырь, почки, слизистую оболочку пищеварительного тракта. Но зато после приема лекарства слизь начнет рассасываться.Параллельно принимают травы. Настой травы сушеницы, листьев мяты, мать-и-мачехи, корней солодки и девясила принимают по 0,3 стакана 3 раза в день. Для лечения плеврита настои готовят также из листьев шалфея, плодов аниса, корней алтея, почек сосны, травы хвоща, горца птичьего. Делают также драже из сливочного масла, меда, миндаля и крапивы (4:4:1:1), охлаждая полученную смесь в холодильнике.При первых симптомах заболевания эффективны компрессы не только с теплой соленой или морской водой, но и с различными маслами. Так, помогают в лечении втирания в больной бок камфорного масла с добавленным маслом лаванды (10:1). После такой процедуры ставят согревающий компресс и накладывают тугую повязку. Можно втирать разогретое оливковое масло. Повязка с горчицей также обладает разогревающим и отвлекающим действием, кроме того, она снимет боль.По истечении 10 дней лечения болезни рекомендую сделать драже из равных количеств меда и сливочного масла, добавить миндаль и семена крапивы из расчета по 1 части миндаля и крапивы на 4 части меда с маслом. Драже охладить и сосать по 3—4 раза в день. Когда болезнь явно пойдет на спад, можно пользоваться банками.Хочу поделиться также методом лечения любого вида плеврита, который знал еще дедушка Корчан. Нужен измельченный адамов корень. Растение должно быть не моложе трех лет. Его выложить на компрессную бумагу, полученный состав наложить на марлю и приложить, как компресс, к области желудка. В компрессной бумаге должны быть небольшие отверстия. Поверх компресса положить вату и обмотать теплой тканью. Вата будет становиться влажной, поскольку выходят испарения, человек потеет. Это лечение нужно проводить после отвода жидкости, чтобы не скапливался экссудат. После трех процедур дыхание должно прослушиваться.Экссудативный плевритБольные с диагнозом «экссудативный плеврит», как правило, подлежат госпитализации для установления диагноза основного заболевания и соответствующего лечения. Так же, как и при сухом плеврите, основное внимание должно уделяться патогенетической терапии процесса, осложнившегося плевритом (пневмония, туберкулез, коллагеноз и т. д.). В зависимости от общего состояния больных предписывается постельный или полупостельный режим, а также диета, достаточно богатая витаминами и белками с ограничением жидкости, солей и углеводов.Лечение также начинают с домашних средств. Необходимо взять 100 г меда майского, растопить внутренний свиной жир, листья алоэ (не моложе пяти лет), измельчить и очистить от колючек. Добавить к этим ингредиентам сахар и какао. Переложить состав в посуду из глины и прогреть на водяной бане, на малом огне, постоянно помешивая деревянной ложкой. Должна получиться однородная масса. После того как масса остынет, принимать ее по 1 ст. л. три раза в день на протяжении 2 месяцев. Затем нужно сделать перерыв и снова повторить курс лечения. Лечиться нужно таким образом три раза в течение года. Состав хранится в холодильнике.В моей практике в лечении экссудативного плеврита хорошо себя зарекомендовал рецепт на основе сока алоэ. Взять по 0,5 стакана сока алоэ, липового меда, растительного масла, 75 г почек березы, 1 стакан цветков липы сердцевидной. Березовые почки и липовый цвет залить 2 стаканами кипяченой воды, нагреть на водяной бане 20 мин, настоять 2 часа. В полученный настой добавить мед и сок алоэ. Нагреть на водяной бане 10 мин, остудить и добавить растительное масло. Принимать по 2 ст. л. 3 раза в день перед едой.Затем переходят к сочетанию соков и трав. Смешивают по 1 стакану липового меда, сока листьев алоэ, настоя на почках березы и цветках липы, нагревают 5 мин на водяной бане, после охлаждения добавляют 1 стакан масла, лучше оливкового. Средство принимают по 2 ст. л. до приема пищи 3 раза в день.Чередуют прием (через день) с таким сочетанием соков и трав: алоэ (сок), береза бородавчатая (почки), липа мелколистная (цветки), мед липовый, оливковое масло, вода кипяченая.Приготовление: березовые почки (150 г) и липовый цвет (50 г) заливают 2 стаканами кипяченой воды, нагревают на водяной бане 15 мин, настаивают 30 мин, процеживают. В полученный настой добавляют мед (1 стакан) и сок алоэ (1 стакан), все нагревают на водяной бане 5 мин, остужают, разливают в две бутылки, поровну добавляя в каждую прованского масла (1 стакан). Хранят в холодильнике. Принимают по 2 ст. л. 3 раза в день перед едой. Перед употреблением смесь взбалтывают.Если болезнь сопровождается затемнением в легких, бронхитом, взять 1 ст. л. меда, внутренний свиной жир и желток яйца курицы. Все ингредиенты перемешать и соединить со стаканом молока. Оно должно быть вскипевшим. Все выпить сразу. Такое лечение выполняется перед сном и по утрам, перед тем как выходить из дома.Также советую чередовать прием с более концентрированным барсучьим жиром. Для этого взять по 250 г барсучьего жира и сока листьев алоэ (их нужно измельчить и очистить от колючек). Смешать два ингредиента и добавить 1 стакан меда. Поставьте состав в духовку на 20 мин, затем процедите и сырье выбросьте. Состав употребляется по 1,5 ст. л. три раза в день за полчаса до еды.Очень помогает при таких осложнениях плеврита настойка лука на вине. Взять 0,5 кг лука, почистить его и измельчить, залить 0,75 л сухого белого виноградного вина, смешать состав со 150 г светлого меда. Настаивать в течение 8 дней, периодически встряхивая. Потом процедить и употреблять ежедневно по 2 ст. л. 4 раза в день перед приемом пищи.При этом советую также дополнительно делать компресс на спину с использованием творога. Класть творог на 3 часа три раза в день. После окончания процедур с компрессом, необходимо принять ванну. После ванны выпить треть стакана такого питья. Возьмите 1 стакан корней девясила, также сосновую хвою или листья эвкалипта, траву фиалки трехцветной, предварительно измельченных, марлю завязать в узел и привязать к ней что-то тяжелое. Положить в банку объемом 3 л, засыпать 1 стаканом сахара, положить 1 ч. л. сметаны и залить доверху банки водой. Банку завязать марлей, которую перед этим нужно сложить в пару слоев. Состав оставить настаиваться в течение 14 дней в теплом месте, где нет доступа солнечным лучам. Затем настой процедить и принимать в теплом виде. Сам состав нужно хранить в прохладном месте.Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!Возможные осложненияПлеврит может привести к необратимым заболеваниям органов дыхания. Но наиболее опасными считаются осложнения при остром гнойном плеврите, то есть остром гнойном воспалении плевры. В подавляющем большинстве случаев он является вторичным заболеванием, осложнением гнойных поражений различных органов. Лечение гнойного плеврита включает в себя антибиотикотерапию и пункции, во время которых гной откачивают и в полость плевры вводят антибиотики широкого спектра действия с предварительным определением чувствительности флоры. Задача – предотвратить развитие инфекции путем удаления гноя и создать благоприятные условия для восстановления тканей.В случае гнойного заболевания необходимо взять по 2 части плодов аниса, корня алтея, корня солодки, по 1 части почек сосны и листа шалфея. 1 ст. л. смеси заварить в 1 стакане кипятка, плотно закрыть и настаивать 5 часов, процедить и принимать по 2 ст. л. 4 раза в день.Также вполне подходит сложный состав трав. Взять 2 части листьев мать-и-мачехи, по 1 части корня девясила, листьев мяты перечной, корня солодки голой, травы сушеницы топяной. Настой: 1 ст. л. смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять 5 часов и принимать по 0,5 стакана 3 раза в день до еды.Если заболевание сопровождается сухим кашлем, рекомендую приготовить травяной сбор: мать-и-мачеха (листья) - 2 части, солодка голая (корень), сушеница топяная (трава), девясил высокий (корень), мята перечная (листья) - по 1 части. Настоять ночь. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день до еды. В период выздоровления рекомендую принимать общеукрепляющие средства в сочетании с дыхательной гимнастикой. Это такие средства, как аралия маньчжурская и элеутерококк. Аралию маньчжурскую (настойку) принимают по 40 капель 3 раза в день за 30 мин до еды. Элеутерококк (экстракт) - по 20 капель 3 раза в день также за 30 мин до еды.Плеврит как следствие тяжелых заболеванийСамым сложным в лечении, безусловно, является плеврит туберкулезной этиологии. При таком плеврите рекомендую травяной сбор: солодка голая (корень), девясил высокий (корень), сушеница топяная (трава) – по 1 части, хвощ полевой (трава), календула лекарственная (цветки), береза бородавчатая (почки) – по 2 части. Настой принимают по 0,5 стакана 3 раза в день до еды.Целесообразно сочетать плоды и корни. Например, брать по две равные доли анисовых плодов, корней алтея и солодки. Все ингредиенты смешивают. Взять 1 ст. л. смеси и всыпать в емкость. В нее заливают немного кипятка и настаивают около пяти часов. После этого отцеживают через марлю и употребляют по 1 ложечке 4-5 раз в день.Хорошее средство для лечения плеврита с туберкулезной этиологией - настойка из цветов картофеля. Собрать картофельные цветки во время цветения, высушить в темном месте, хорошо проветриваемом. Далее 1 ст. л. измельченных цветков залить 0,5 л кипятка, после настоять в термосе 3 часа. Процедить и отжать сок с цветков. Хранить в стеклянных емкостях. Принимать настой 3 раза в день за 30 мин до еды, примерно по 150 мл. Курс приема 2 недели, далее 1 неделя перерыва и опять 2 недели приема, и так 6 месяцев.Кстати, чтобы снять боль при плеврите, рекомендую накладывать на больное место повязку с горчицей.Теперь об очень важном! При плевритах, которыми подчас, к сожалению, осложняется рак легких, рекомендую для лечения листья подорожника вместе с семенами. Они содержат слизь, горечи, каротин, витамин С, витамин К, много калия, смолы, белковые вещества, олеиновую и лимонную кислоту, сапонины, стерины, гликозид аукубин, ферменты инвертин и дубильные вещества, эмульсии, алкалоиды, эфирное масло, хлорофилл, фитонциды, флавоноиды, много углевода маннита, сорбит. Семена содержат до 44% слизи, до 20% жирного масла, углевод, олеиновую кислоту, сапонины, стероиды. Препятствуют как первичному возникновению рака (профилактика), так и метастазированию (касается, в основном, карциномы). Являются мощным средством восстановления иммунитета, нарушенного как в ходе болезни, так и в результате химиотерапии. Защищая своей целебной слизью эпителий альвеол, препятствуют разрушению сурфактанта, восстанавливают функцию реснитчатого эпителия бронхов, разжижают вязкую мокроту и способствуют ее быстрому изгнанию. Останавливают легочные кровотечения и повышают уровень гемоглобина. Убивают патогенную флору в дыхательных путях, эффективны даже в отношении синегнойной палочки.1 ст. л. свежих или сухих листьев подорожника залить 1 стаканом кипятка, настоять 2 часа, процедить. Принимать по 2 ст. л. 4 раза в день за 20 мин до еды. Или смесь измельченных свежих листьев с равным количеством меда или сахара настаивать 4 часа в закрытой посуде в теплом месте. Принимать по 1 ст. л. 4 раза в день, запивая чистой водой, за 20 мин до еды.Также советую в этом случае пройти курс оздоровления чистотелом, солодкой и дурнишником. При опухолях легких чистотел (близкий родственник мачка желтого по семейству маковых) применяется как средство, подавляющее кашель. Можно также рассчитывать на иммуномодулирующее действие растения в составе сборов. Растение ядовито, передозировки недопустимы! Настой чистотела: 1 ст. л. сухой травы заливают 0,5 л кипятка, настаивают 2 часа. Принимают по 2 ст. л. 4 раза в день.Солодка голая. Корень солодки повышает секрецию эпителия дыхательных путей, улучшает активные свойства легких и стимулирует функцию ресничек эпителия. Кроме того, солодка разжижает мокроту, облегчая тем самым ее отхаркивание. Немаловажно, что солодка обладает противомикробным и противовирусным действием. Противоопухолевую активность солодки связывают с наличием кумаринов. Настой солодки: 10 г измельченного корня поместить в эмалированную посуду, залить 1 стаканом горячей воды, нагревать в кипящей водяной бане под плотной крышкой 20 мин, настоять 40 мин, процедить, отжать остаток, довести кипяченой водой до первоначального объема. Принимать по 2 ст. л. 4 раза в день в течение 10 дней.Дурнишник (обыкновенный и колючий) - растение с ярко выраженной приверженностью к дыхательной системе и всему, что рядом с ней находится. Он содержит изрядное количество йода и иммуномодуляторы. Это и определяет растению его индивидуальные свойства. Отвар: 1 ст. л. сухой травы залить 1 стаканом кипятка, кипятить 10 мин на слабом огне, настаивать 2 часа. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день. Рекомендую также делать ингаляции: взять металлический чайник, разогреть пустым на плите и, оставив на самом маленьком огне, насыпать на донышко щепоть семян дурнишника. Обернуть носик чайника чистой тканью, сложенной в несколько слоев. Вдыхать дым из носика. После вдоха задержать дыхание на 10 секунд и выдохнуть.Дыхательные упражненияДля окончательного выздоровления рекомендую также ставить банки. А в период ремиссии делать лечебную гимнастику. Например: вначале делать дыхательные упражнение 5 – 6 раз. Вдох и выдох через нос.И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты, кисти на затылке. Повороты туловища в стороны. Делать 4 – 5 раз. Темп средний, дыхание произвольное.И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. Сгибание рук с касанием плеч, выпрямление рук в стороны, сгибание рук с касанием пальцами плеч. Возвратиться в и. п. Выполнить 3 – 4 раза. Дыхание произвольное, вдох и выдох через нос, темп средний.И. п. — то же. Наклоны туловища в стороны. Повторить 4 – 6 раз. Темп средний.И. п. — то же. На вдохе поднять руки вверх, на выдохе опустить с последующим надавливанием на грудную клетку в области диафрагмы. Делать 5 – 6 раз. Темп средний, выдох через нос, продолжительный.И. п. — стоя, ноги вместе, руки на поясе. Отведение выпрямленной ноги назад с одновременным отведением локтей назад, вернуться в и. п. Повторить 3 – 4 раза. Дыхание произвольное.И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, гимнастическая палка за спиной. Наклон туловища вперед с отведением палки кверху — выдох. Вернуться в и. п. — вдох. Делать 4 – 6 раз. Выдох энергичный.И. п. — стоя, ноги вместе, руки опущены. Попеременное отведение ног назад на носок с одновременным подниманием противоположной руки вперед. Повторить 3 – 4 раза. Темп средний.И. п. — стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. Ходьба в течение 1 мин. Темп медленный.И. п. — сидя на стуле. Надувание резиновых игрушек. Внимание! Не допускать болезненности при натуживании, тахикардии, одышки. Выполнять комплекс упражнений следует не менее 3-4 раз в сутки, отдельные упражнения, способствующие рассасыванию экссудата, натяжению плевры, расправлению пораженного легкого и усилению его вентиляции, увеличению подвижности диафрагмы, особенно на больной стороне, — до 10 раз в сутки.При лечении плевритов туберкулезной этиологии большое внимание уделяется также рецептам с использованием жира животных, описанных выше.Как дополнительную терапию при лечении плеврита можно использовать лук, чеснок, редьку – они обладают антибактериальными свойствами (если причина плеврита инфекционная), а также сборы, состоящие из следующих компонентов: хвоща полевого, алоэ, почек березы, мать-и-мачехи, мяты, девясила, солодки, почек сосны, шалфея (кроме противомикробного, обладают еще и общеукрепляющим, жаропонижающим, обезболивающим и другими полезными эффектами).Безусловно, лечение плеврита должно быть комплексным и включать в себя воздействие на причину, которая вызвала его. Если плевральный выпот невоспалительной природы, то лечение должно, прежде всего, быть направлено на восстановление сердечной деятельности, функции печени, почек, желез внутренней секреции и тому подобное. У пациентов с воспалительными плевритами, но асептическим процессом, лечение направлено на устранение аллергических, аутоиммунных и других процессов. Инфекционные плевриты лечатся антибиотиками.Также таким больным показана дезинтоксикационная терапия (физиологический раствор, глюкоза). Возможно и местное лечение в виде эвакуации содержимого с помощью введения дренажной трубки, санации плевральной полости и введения антисептических и антибактериальных, а также фибринолитических препаратов, и последующего дренирования гнойной полости и других методов в зависимости от тяжести.Питание - неотъемлемая часть восстановления организмаОздоровительная диета при плеврите направлена на снижение воспалительного процесса, понижение повышенной реактивности. Это обеспечивается ограничением углеводов (200-250 г), соли (до 3-5 г), увеличением содержания в диете солей кальция (до 5 г) в сутки. Рекомендуется ограничение количества жидкости до 500-700 мл. Необходимо употреблять достаточное количество витаминов, особенно витамина А (печень, рыба, яичный желток, молоко, сливочное масло, сыр, вареная морковь, абрикосы, шиповник, облепиха), витамина Р (цитрусовые, черная смородина, гречневая крупа, вишня, слива), витамина D (пивные дрожжи, печень, почки). Питательной является печень, тушенная в сметане: порезанную печень солят, обкатывают в муке, обжаривают до полуготовности (5-10 мин), заливают сметаной и тушат на протяжении 15-20 мин (600 г печени, 2 стакана сметанного соуса).Можно приготовить запеканку с телячьих почек: телятину и почки нарезать кубиками, обжарить, положить в кастрюлю, добавить обжаренного лука и моркови, соли, бульона и тушить. Отдельно замесить тесто, добавив в муку соль, яйца, топленый жир. Готовое тесто поставить на полчаса в холодильник, форму смазать жиром и на 2/3 объема наполнить тестом, на остывшую массу выложить остаток теста. Сверху тесто смазать желтком и поставить в духовку на 20-30 мин (3 телячьи почки, 500 г телятины, стакан бульона, 100 г жира, 2 луковицы, 1 морковь; для теста: 1 стакан муки, 2 ст. л. жира, 2 яйца). Рекомендуется употреблять салаты из моркови, сырные запеканки, молочные супы. Исключать из рациона следует блюда, которые вызывают жажду (соления, копчености, консервы).Внимание! После стихания острых явлений в периоде рассасывания экс­судата целесообразны меры, направленные на ограничение об­разования сращений и восстановление функции легких (дыхательная гимнастика, ручной и вибрационный массаж, ультразвук). Лечение плевры должно быть ранним, целе­направленным и достаточно интенсивным, что позволяет добить­ся быстрого эффекта.Профилактика плевритов состоит прежде всего в предупреж­дении, а также своевременном и правильном лечении заболева­ний, которые могут осложняться воспалительным процессом в плевре. В основе профилактики гнойных плевритов лежат ран­нее распознавание и эвакуация из плевральной полости скоплений крови, воздуха и экссудата, способствующих нагноению.опубликовано econet

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