Терапевт Лаврищев рассказал о связи сонливости и проблем с щитовидкой, врач Арсеньева добавила еще несколько причин

Оказалось, что избыточная сонливость может быть вызвана не только усталостью, но и более серьезными заболеваниями. Врач-терапевт и ведущий специалист сети клиник "Семейная" Александр Лаврищев раскрыл подробности об этих состоянияхМедик выделил следующие факторы: апноэ, депрессия, синдром хронической усталости, анемия и заболевания щитовидной железы.Лаврищев советует обратиться к врачу и сообщить о проблемах со сном. В случае беспокойства из-за храпа рекомендуется посетить сомнолога. Терапевт подчеркнул, что апноэ может указывать на наличие ожирения, диабета, гипертонии, инфаркта и инсульта.Он также предложил пройти скрининг тревоги и депрессии у терапевта, невролога или врача-психиатра. Это особенно важно для тех, кто употребляет алкоголь перед сном, стремясь улучшить его качество.Синдром хронической усталостиНе существует ни одного лабораторного теста, который мог бы помочь в постановке диагноза, хотя тесты могут проводиться для исключения других заболеваний, имеющих схожие симптомы.Врач-терапевт Арсеньева Элеонора рассказала о диагностики хронической усталости и опасности чрезмерной физической активности."Например, исследования сна могут определить, вызвана ли хроническая усталость расстройством сна, таким как бессонница, обструктивное апноэ во сне или синдром беспокойных ног. Анализы крови могут определить, вызвана ли усталость такими заболеваниями, как анемия, диабет или недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз)", - говорит врач.Другие хронические заболевания, такие как ВИЧ/СПИД и воспалительные заболевания кишечника (например, болезнь Крона, язвенный колит), также вызывают стойкую усталость."Фибромиалгию, первичными симптомами которой являются хронические мышечные боли и усталость, можно отличить от СХУ по наличию триггерных точек, которые не являются особенностью СХУ".Диагностика СХУ требует наличия необъяснимой постоянной усталости в течение шести месяцев или более и как минимум четырех из следующих признаков и симптомов:Нарушение памяти или концентрацииБольное горлоУвеличенные или болезненные лимфатические узлыНеобъяснимая мышечная больБоль в нескольких суставахГоловные боли (нового типа, характера или степени тяжести)Неосвежающий сонПлохое самочувствие в течение более 24 часов после физической или умственной нагрузки.Сохранение энергии и щадящие упражненияЧтобы избежать перенапряжения, следует расставить приоритеты в повседневной деятельности, чтобы самые утомительные задачи выполнялись в лучшее время дня. Планируйте спокойный день после напряженного. Регулярный отдых в течение дня даже в течение коротких периодов времени (например, от 5 до 10 минут) может оказаться полезным."В отличие от депрессии, при которой физические упражнения могут помочь облегчить симптомы, физические упражнения могут ухудшить симптомы у людей с СХУ. Это не означает, что следует избегать упражнений – напротив, их следует выполнять осторожно, а не все сразу".

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