Врач Алендеев: мороженое может приглушить боль в горле
«Мороженое при боли в горле будет работать так же, как пакет льда, приложенный к месту ушиба. Мороженое снижает температуру воспаленных тканей и тормозит действие на передачу боли. Это такая местная анестезия, обезболивающий эффект в данном случае связывается с активацией рецепторов», — объяснил Алендеев.
При этом он подчеркнул, что вылечить горло мороженое не сможет, а лишь облегчит симптомы. Терапию лучше всего подбирать вместе с врачом, заключил специалист.
До этого Алендеев рассказал, как снизить артериальное давление без лекарств. По его словам, на сердечно-сосудистую систему благотворно влияют миндаль, снижающий уровень холестерина, листовая капуста, репа и любая зелень.
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