Названа часть тела, которую обязательно нужно утеплить зимой

Зимой обязательно нужно носить теплую и комфортную одежду, закрывающую поясницу, а также головной убор и обувь по погоде, рассказала терапевт Виктория Иванова. Медик подчеркнула, что замерзшие ноги после улицы необходимо как можно быстрее согреть растираниями или в ванне с теплой водой.Обязательно надевайте головной убор, теплую комфортную одежду, закрывающую поясницу, шарф и обувь по погоде. Если вы промочили ноги в холодную слякотную погоду, необходимо как можно быстрее согреть их теплыми ваннами, растираниями. Избегайте переутомлений и стрессовых ситуаций, — отметила Иванова.Она также предупредила, что заболеваемость ОРВИ, гриппом, коронавирусом в настоящее время существенно растет в России. По словам Ивановой, основным источником инфекции является больной человек, который чихает, кашляет, тем самым выделяя вирусы во внешнюю среду и заражая окружающих людей. Вирус может передаваться как воздушно-капельным путем (через кашель, насморк, чиханье), так и бытовым способом — через предметы обихода, объяснила специалист.Ранее терапевт Надежда Чернышова сообщила, что прогулки на свежем воздухе, минимальный контакт с людьми, здоровый сон и правильный рацион являются эффективной профилактикой гриппа и коронавирусной инфекции. Врач посоветовала одеваться по погоде, надевать перчатки в общественном транспорте и обрабатывать руки спиртосодержащим раствором.

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