Диетолог Жаровская: некоторые продукты или их сочетание вызывают упадок энергии

По словам врача-диетолога Татьяны Жаровской, сочетание котлеты и булочки может спровоцировать снижение энергетического тонуса, усталость, вялость.Некоторые продукты или их сочетание вызывают упадок энергии, – об этом диетолог Жаровская сообщила в своем комментарии радио Sputnik.Что именно может лишить человека сил и бодрости:Продукты с большим количеством насыщенных гидрогенизированных жиров, трансжиров – их переваривание становится тяжелой нагрузкой для организма.Продукты из белой пшеничной рафинированной муки или содержащие сахар, – они обладают высоки гликемическим индексом и способствуют колебаниям уровня сахара в крови (его резкому повышению с последующим снижением), из-за которых человек переедает и чувствует сонливость, упадок энергии.Алкоголь – его употребление провоцирует ощущение усталости и сонливости в результате нагрузки, которая ложится на печень, трудящуюся над расщеплением этанола.Фастфуд.«Чипсы, сухарики или любимое многими сочетание булочки и жареной котлеты будут забирать энергию, потому что организм на их переваривание тратит слишком много ресурсов», - констатировала Жаровская.Какие продукты, кроме кофе, помогают не чувствовать усталости? Для поддержания энергии в рацион рекомендуется включать следующие продукты.Семена тыквы. Содержат высококачественные белки, омега-3 жирные кислоты, витамины В1, В2, В5 и В6 и минералы, такие как марганец, медь, железо, магний и фосфор – эти вещества дают энергию и вдобавок поддерживают иммунитет.Авокадо. Это источник полезных жиров, а также белка, которые обеспечивают организм длительным запасом энергии.Бананы. Богаты калием и углеводами, помогающими ощущать энергичность, а также полны витаминов, минералов и клетчатки, которые эффективно поддерживают хорошую работу иммунитета.Жирная рыба. Содержащиеся в ней омега-3 успешно борются с воспалением, вызывающим усталость.Орехи и семечки. Они наполнены хорошими жирами и протеинами – помимо поддержания баланса энергии улучшают состояние кожи, укрепляют сердечную мышцу.Темный шоколад. Содержит теобромин – вещество, которое обеспечивает прилив энергии.Куриные яйца. Вареные куриные яйца – «лекарство» от усталости, так как снабжают организм белком и витаминами группы В, поддерживающими энергию в течение дня.Постоянная усталость – тревожный симптом. Если ощущение усталости, упадка сил и энергии не проходит, нужно обращаться к врачу. Подобным состоянием могут проявляться разные нарушения, включая дефициты витаминов и микроэлементов, а также серьезные заболевания.

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