Роспотребнадзор назвал продукты для идеального зимнего рациона
Во-первых, отмечает ведомство, в зимнем рационе должны быть мясо и морепродукты. В частности, мясо является важным компонентом для образования гемоглобина, а морская рыба – помогает избежать сердечно-сосудистых заболеваний, поддержать здоровье щитовидной железы и замедлить процесс старения.
Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на авокадо, хурму, а также цитрусовые.
Тыква, которая содержит пектины, кальций и витамины С и А, полезна для поддержания здоровья кишечника и иммунитета.
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