Роспотребнадзор назвал продукты для идеального зимнего рациона

Для того, чтобы организм не испытывал дефицит витаминов в зимнее время, а иммунитет мог противостоять сезонным простудным заболеваниям, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют включать в меню ряд обязательных продуктов.Во-первых, отмечает ведомство, в зимнем рационе должны быть мясо и морепродукты. В частности, мясо является важным компонентом для образования гемоглобина, а морская рыба – помогает избежать сердечно-сосудистых заболеваний, поддержать здоровье щитовидной железы и замедлить процесс старения.Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на авокадо, хурму, а также цитрусовые.Тыква, которая содержит пектины, кальций и витамины С и А, полезна для поддержания здоровья кишечника и иммунитета.

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