Употребление рыбы в младенчестве способствует развитию нервной системы

Исследование, проведенное в Penn State University College of Medicine, выявило, что рыба в рацион младенцев может сыграть ключевую роль в защите их нервной системы от возможных проблем в развитии.Согласно результатам исследования, включившего анализ данных 142 детей младше полутора лет, употребление рыбы минимум один раз в неделю связано со снижением риска задержки нейроразвития. Фактором является то, что позитивное воздействие употребления рыбы на развитие нервной системы укрепляется влиянием микробиома ребенка.Исследователи отмечают: "Несмотря на то, что некоторые нарушения развития нервной системы связаны с генетическими факторами, наши данные показывают, что диета, особенно употребление рыбы, может быть одним из ключевых факторов, влияющих на развитие нервной системы".Ученые анализировали питание 142 младенцев в возрасте от 6 до 12 месяцев. Также были взяты образцы слюны у детей в возрасте 6 месяцев для измерения уровня активности различных бактерий.Команда исследователей оценила наличие или отсутствие задержек в нейроразвитии у детей в возрасте 18 месяцев, определяемых как задержки в развитии навыков бега, речи и социального взаимодействия.Результаты исследования показали, что отсутствие употребления рыбы в рационе детей в возрасте 12 месяцев было связано с задержками в нейроразвитии. Также обнаружено, что повышенная активность двух видов слюнных микробов — Candidatus gracilibacteria и Chlorobi — также связана с задержками в развитии нервной системы.Это исследование подчеркивает важность включения рыбы в питание младенцев и показывает, что микробиом ребенка также играет важную роль в его нейроразвитии.

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