Врач Тарасов рассказал, чем опасен блуждающий тромб, кардиолог Колобаев объяснил, кто входит в группу риска
«Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Евгения Тарасова, чем опасен блуждающий тромб и как его найти.
По его словам, в большинстве случаев блуждающие тромбы образовываются в ногах, если у человека есть варикозное расширение вен.
"Тромбоз глубоких вен возникает, если у пациента воспаляется глубокая вена и в ней образуется сгусток крови. Это заболевание возникает из-за проблем со свертываемостью крови, а также если человек ведет малоподвижный образ жизни, курит и ест много жареной пищи", — рассказал специалист.
Врач отметил, что еще одной причиной образования блуждающих тромбов является атеросклероз.
Специалист подчеркнул, что блуждающий тромб может образоваться в любом возрасте. Но факторы риска увеличиваются у пожилых людей. Кроме того, терапевт объяснил, какие симптомы указывают на образование блуждающего тромба:
отек ног;
покраснение в месте его образования;
болезненные ощущения, невозможность наступать на ногу;
повешение температуры на поверхности кожи;
уплотнение в венах.
Врач-кардиолог Колобаев Александр специально для МедикФорум рассказал, кто входит в группу риска образования тромбов.
"Многие факторы могут привести к чрезмерному свертыванию крови, что приводит к ограничению или блокировке кровотока. Сгустки крови могут попасть в артерии или вены головного мозга, сердца, почек, легких и конечностей, что может вызвать сердечный приступ, инсульт, повреждение органов или даже смерть".
Приобретенные факторы риска
Избыточный вес и ожирение
Пожилой возраст
Беременность
Длительный постельный режим из-за операции, госпитализации или болезни
Длительное сидение, например, во время поездок на машине или самолете
Использование противозачаточных таблеток или заместительной гормональной терапии.
Рак
Курение
Диабет
Воспаление
Антифосфолипидный синдром (аутоиммунное заболевание)
Обезвоживание может привести к сужению кровеносных сосудов и сгущению крови, что повышает риск образования тромбов.
Генетические факторы риска
Генетический или наследственный источник чрезмерной свертываемости крови встречается реже и обычно обусловлен генетическими дефектами.
"Эти дефекты часто возникают в белках, необходимых для свертывания крови, а также могут возникать из-за веществ, которые задерживают или растворяют тромбы".
У вас больше шансов иметь генетическую причину чрезмерной свертываемости крови, если у вас есть:
Члены семьи, у которых были опасные тромбы.
В личном анамнезе повторные тромбы до 40 лет.
Личная история необъяснимых выкидышей.
Другие факторы риска – заболевания и состояния
"Многие заболевания и состояния могут вызвать чрезмерное свертывание крови. Определенные заболевания и состояния с большей вероятностью вызывают образование тромбов в определенных участках тела".
Болезни, которые могут вызвать чрезмерное свертывание крови в сердце и мозге:
Васкулит — это заболевание, которое приводит к воспалению кровеносных сосудов организма. Тромбоциты могут прилипать к участкам, где кровеносные сосуды повреждены, и образовывать тромбы.
Диабет увеличивает риск образования бляшек в артериях, что может привести к образованию опасных тромбов.
Сердечная недостаточность – это состояние, при котором сердце повреждено или ослаблено. Когда сердце не может перекачивать достаточно крови для удовлетворения потребностей организма, кровоток замедляется, что может привести к образованию тромбов.
Мерцательная аритмия — наиболее распространенный тип аритмии или нерегулярного сердцебиения. Мерцательная аритмия может привести к скоплению крови в верхних камерах сердца и образованию тромбов.
Избыточный вес и ожирение относятся к массе тела, превышающей здоровую. Эти состояния могут привести к воспалению и повреждению оболочки кровеносных сосудов.
Метаболический синдром — это название группы факторов риска, которые увеличивают вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем, включая повышенный риск образования тромбов.
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