Врач Тарасов рассказал, чем опасен блуждающий тромб, кардиолог Колобаев объяснил, кто входит в группу риска

Известному исполнителю Леониду Агутину удалили блуждающий тромб. По словам певца, он почувствовал сильную боль и отправился в больницу, чтобы принять обезболивающий препарат. При проведении осмотра врачи обнаружили тромб, после чего направили Агутина на срочную операцию.«Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Евгения Тарасова, чем опасен блуждающий тромб и как его найти.По его словам, в большинстве случаев блуждающие тромбы образовываются в ногах, если у человека есть варикозное расширение вен."Тромбоз глубоких вен возникает, если у пациента воспаляется глубокая вена и в ней образуется сгусток крови. Это заболевание возникает из-за проблем со свертываемостью крови, а также если человек ведет малоподвижный образ жизни, курит и ест много жареной пищи", — рассказал специалист.Врач отметил, что еще одной причиной образования блуждающих тромбов является атеросклероз.Специалист подчеркнул, что блуждающий тромб может образоваться в любом возрасте. Но факторы риска увеличиваются у пожилых людей. Кроме того, терапевт объяснил, какие симптомы указывают на образование блуждающего тромба:отек ног;покраснение в месте его образования;болезненные ощущения, невозможность наступать на ногу;повешение температуры на поверхности кожи;уплотнение в венах.Врач-кардиолог Колобаев Александр специально для МедикФорум рассказал, кто входит в группу риска образования тромбов."Многие факторы могут привести к чрезмерному свертыванию крови, что приводит к ограничению или блокировке кровотока. Сгустки крови могут попасть в артерии или вены головного мозга, сердца, почек, легких и конечностей, что может вызвать сердечный приступ, инсульт, повреждение органов или даже смерть".Приобретенные факторы рискаИзбыточный вес и ожирениеПожилой возрастБеременностьДлительный постельный режим из-за операции, госпитализации или болезниДлительное сидение, например, во время поездок на машине или самолетеИспользование противозачаточных таблеток или заместительной гормональной терапии.РакКурениеДиабетВоспалениеАнтифосфолипидный синдром (аутоиммунное заболевание)Обезвоживание может привести к сужению кровеносных сосудов и сгущению крови, что повышает риск образования тромбов.Генетические факторы рискаГенетический или наследственный источник чрезмерной свертываемости крови встречается реже и обычно обусловлен генетическими дефектами."Эти дефекты часто возникают в белках, необходимых для свертывания крови, а также могут возникать из-за веществ, которые задерживают или растворяют тромбы".У вас больше шансов иметь генетическую причину чрезмерной свертываемости крови, если у вас есть:Члены семьи, у которых были опасные тромбы.В личном анамнезе повторные тромбы до 40 лет.Личная история необъяснимых выкидышей.Другие факторы риска – заболевания и состояния"Многие заболевания и состояния могут вызвать чрезмерное свертывание крови. Определенные заболевания и состояния с большей вероятностью вызывают образование тромбов в определенных участках тела".Болезни, которые могут вызвать чрезмерное свертывание крови в сердце и мозге:Васкулит — это заболевание, которое приводит к воспалению кровеносных сосудов организма. Тромбоциты могут прилипать к участкам, где кровеносные сосуды повреждены, и образовывать тромбы.Диабет увеличивает риск образования бляшек в артериях, что может привести к образованию опасных тромбов.Сердечная недостаточность – это состояние, при котором сердце повреждено или ослаблено. Когда сердце не может перекачивать достаточно крови для удовлетворения потребностей организма, кровоток замедляется, что может привести к образованию тромбов.Мерцательная аритмия — наиболее распространенный тип аритмии или нерегулярного сердцебиения. Мерцательная аритмия может привести к скоплению крови в верхних камерах сердца и образованию тромбов.Избыточный вес и ожирение относятся к массе тела, превышающей здоровую. Эти состояния могут привести к воспалению и повреждению оболочки кровеносных сосудов.Метаболический синдром — это название группы факторов риска, которые увеличивают вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем, включая повышенный риск образования тромбов.

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