Хирург Базаров: раком легкого стали чаще болеть женщины и люди 45-50 лет

Повышение уровня глобального стресса способствует росту случаев рака и конкретно рака легкого, об этом рассказал в интервью хирург Дмитрий Базаров.Хирург Базаров констатировал , что раком легкого в России стали чаще болеть более молодые пациенты. В стране этот вид рака является одним из самых распространенных.Хирург Базаров обратил внимание на то, что раком легкого стали чаще болеть женщины.«В течение нескольких последних лет рак легкого занимает лидирующие места и у мужчин, и у женщин. Причем больные помолодели. Если раньше возраст наших пациентов был более 60, то сейчас это уже 45-50 лет, и чаще стали болеть женщины», - заявил он.Врач отметил, что на заболеваемость раком оказывает влияние подверженность людей стрессу.«Повысился уровень общего глобального стресса».Базаров добавил, что подверженность женщин раку в значительной степени обуславливается именно стрессом. Кроме того, риск возникновения опухолей у них повышается из-за гормональных изменений. Так, когда у женщин наступает менопауза, замедляется выработка половых гормонов и происходит ослабление их протекторного действия. Это способно влиять на развитие и прогрессирование рака легкого.Симптомы, которыми проявляются опухоли органов грудной клетки (опухоли средостения). Хирург Базаров пояснил, что эти образования могут быстро прогрессировать, прорастать в соседние органы. Их симптоматика часто включает болевой синдром.Боли в груди (в том числе отдающие в шею, лопатку, плечо);Боли, похожие на проявление стенокардии;Ощущение сдавленности органов в грудине;Кашель:Проблемы с дыханием;Проблемы с глотанием;Кожный зуд;Ночная потливость.

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