Трихолог назвала неожиданные причины появления прыщей на голове
Чаще всего прыщи на голове вызваны избыточным секретом сальных желез. По словам эксперта, уровень секреции и, как следствие, повышенный риск появления прыщей на голове связан с гормональными изменениями, такими как беременность и половое созревание.
Также неожиданной причиной этого неприятного состояния может стать стресс, длительный или краткосрочный.
Кроме того, прыщи на голове могут быть вызваны бактериальной инфекцией, неправильным уходом за кожей головы, аллергией в результате применения различных средств для ухода за волосами. Иногда прыщи на голове могут быть результатом медицинских проблем, таких как дерматит или псориаз.
Поэтому, если вы часто сталкиваетесь с прыщами на голове, лучше разобраться с реальной причиной в кабинете у трихолога, который проведёт диагностику и назначит соответствующее лечение.
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