Названы лучшие упражнения для замедления старения

Журналисты Men Today назвали лучшие упражнения для замедления старения.Для начала необходимо выполнять планку, которая укрепляет корпус, прокачивает пресс и повышает тонус мышц. Далее нужно делать обычные и обратные отжимания, а также приседания. Еще одним упражнением станет тяга гантелей в наклоне, которая помогает сократить широчайшие мышцы и задействует мускулы на руках.Последним упражнением станет ягодичный мост, который укрепляет мышцы кора, заднюю и переднюю поверхность бедра, а также икроножные мышцы. Отмечается, что выполненный комплекс поможет чувствовать себя моложе.

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