Эндокринолог Павлова рассказала о способности физических нагрузок ускорять старение

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о том, что чрезмерные физические нагрузки ускоряют старение организма.Павлова рассказала, что в результате наблюдения за экспериментальной группой – 11 тысячами близнецов – на протяжении 45 лет выяснилось, что организм людей, ведущих чрезмерно активный образ жизни, стареет быстрее, чем у тех, кто живет более размеренно. В среднем биологический возраст участников эксперимента разнился на полтора–два года в зависимости от количества нагрузок.При этом эксперт уточнила, что активные, но биологически более старые люди имеют меньшие риски смерти, чем биологически молодые, но недостаточно активные. Однако это преимущество могло нивелироваться из-за вредных привычек.В целом Павлова отметила, что люди, которые занимаются спортом, зачастую ведут более здоровый образ жизни и следят за своим питанием, вследствие чего могут прожить дольше, ее слова передает Lenta.ru.

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