BPGOS: курение вызывает усадку мозга

Согласно исследованию исследователей из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, курение сжимает мозг. Хорошая новость заключается в том, что отказ от курения предотвращает дальнейшую потерю ткани головного мозга, но отказ от курения, тем не менее, не возвращает мозгу его первоначальный размер. По словам исследователей, поскольку мозг человека естественным образом теряет объем с возрастом, курение фактически приводит к преждевременному старению мозга.Результаты, опубликованные в журнале Biological Psychiatry: Global Open Science, помогают объяснить, почему курильщики подвергаются высокому риску возрастного снижения когнитивных функций и болезни Альцгеймера.«До недавнего времени ученые упускали из виду влияние курения на мозг, отчасти потому, что мы были сосредоточены на всех ужасных последствиях курения для легких и сердца», — сказала старший автор исследования профессор психиатрии Лаура Дж. Берут. «Но когда мы начали более внимательно изучать мозг, стало очевидно, что курение также очень вредно для вашего мозга».Ученые давно знали, что курение и меньший объем мозга связаны между собой, но они никогда не были уверены, что является зачинщиком. И есть третий фактор, который следует учитывать: генетика. И размер мозга, и привычка к курению передаются по наследству. Около половины риска курения человека можно объяснить его генами.Чтобы распутать взаимосвязь между генами, мозгом и поведением, Берут и Юнху Чанг проанализировали данные, полученные из Британского биобанка, общедоступной биомедицинской базы данных, которая содержит генетическую, медицинскую и поведенческую информацию о полумиллионе человек, в основном европейского происхождения. Подгруппа из более чем 40 000 участников Британского биобанка прошла визуализацию мозга, которую можно использовать для определения объема мозга. В общей сложности команда проанализировала обезличенные данные об объеме мозга, истории курения и генетическом риске курения для 32 094 человек.Каждая пара факторов оказалась взаимосвязанной: история курения и объем мозга; генетический риск курения и история курения; и генетический риск курения и объема мозга. Кроме того, связь между курением и объемом мозга зависела от дозы: чем больше пачек человек выкуривал в день, тем меньше объем его мозга.Когда все три фактора были рассмотрены вместе, связь между генетическим риском курения и объемом мозга исчезла, в то время как связь между каждым из этих факторов и поведением, связанным с курением, осталась. Используя статистический подход, известный как медиативный анализ, исследователи определили последовательность событий: генетическая предрасположенность приводит к курению, что приводит к уменьшению объема мозга.«Это звучит плохо, и это плохо», — сказал Берут. «Уменьшение объема мозга соответствует ускорению старения. Это важно, поскольку наше население стареет, поскольку старение и курение являются факторами риска развития деменции».И, к сожалению, сокращение, похоже, необратимо. Анализируя данные о людях, которые бросили курить много лет назад, исследователи обнаружили, что их мозг всегда оставался меньше, чем у людей, которые никогда не курили.«Вы не можете исправить уже нанесенный ущерб, но можете избежать причинения дальнейшего ущерба», - сказал Чанг. «Курение является модифицируемым фактором риска. Есть одна вещь, которую вы можете изменить, чтобы перестать стареть свой мозг и подвергать себя повышенному риску развития деменции, — это бросить курить».

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