Ученые выяснили, что одинокие люди страдают от хронического системного воспаления
Ученые заинтересовались, как одиночество сказывается на физиологическом здоровье человека. Они провели исследование, которое показало, что зачастую тоска и одиночество приводят к воспалительным процессам в организме.
Результаты показали, что люди, проживающие одни, страдали от повышенного уровня хронического системного воспаления.
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