Диетолог Гинзбург: частое употребление картофеля может вести к ожирению и диабету

Диетолог Михаил Гинзбург предупредил, что пристрастие к картофельному пюре и другим блюдам из картофеля может навредить организму.Диетолог Гинзбур заявил в комментарии радио Sputnik, что есть много картофеля потенциально вредно для здоровья.«Картофель находится в одной группе продуктов с хлебом, макаронами и крупами, из-за чего его частое употребление может обернуться неприятными последствиями для здоровья».Гинзбург заметил, что приготовленный картофель является источником быстрых углеводов, которые обеспечивают организм энергией и используются для формирования жировой ткани. Их употребление в большом количестве ведет к очень быстрому поступлению глюкозы в кровь и ухудшению обменных процессов, активному жироотложению. В связи с этими негативными изменениями человек становится подвержен опасным заболеваниям эндокринной и сердечнососудистой систем. Диетолог Гинзбург пояснил, что частое употребление картофеля может вести к ожирению и диабету, негативно сказываться на состоянии сосудов.«Картофель относится к группе продуктов с быстрыми углеводами, в связи с чем употребляющие его нередко сталкиваются с такими проблемами со здоровьем, как ожирение, диабет, атеросклероз и гипертония», - предупредил эксперт.Как полезнее есть картофель? По словам Михаила Гинзбурга, этот продукт не следует употреблять ежедневно. Предпочтительнее есть отварной или запеченный без масла с кожурой картофель, который был предварительно охлажден. После охлаждения картофельный крахмал меняет форму, действует подобно растворимо клетчатке и значительно лучше воспринимается микрофлорой кишечника, не вызывает стремительных скачков сахара в крови.Картофель способствует защите от рака. В его состав входят такие фитонутриенты, как флавоноиды и каротиноиды – известные антиоксиданты, борющиеся с воспалением. Также в картофеле присутствует другой антиоксидант – витамин С. Согласно исследованиям, перечисленные антиоксидантные вещества могут предотвращать или отсрочивать некоторые виды повреждения клеток, тем самым препятствуя развитию рака. Помимо этого, они улучшают пищеварение, здоровье сердца, кровяное давление.Самые вредные виды картофеля. Картофельное пюре, картофель фри, чипсы – они насыщены жирами, не содержат клетчатки, употребляются вместе соусами и другими продуктами, которые повышают количество потребляемых жиров и калорий. Их употребление на регулярной основе способствует ожирению и появлению диабета второго типа.

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