Много готовить дома опасно для здоровья, рассказала эндокринолог Павлова

Всему виной крошечные частицы, которые называют РМ 2,5, уверена эндокринолог Зухра Павлова.На своей странице в соцсети она рассказала, что эти частички столь маленького размера, и это помогает им проникать глубоко в легкие. Так возрастает риск столкнуться с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями.Врач отметила, что, по данным ВОЗ, бытовое загрязнение воздуха приводит к 4,2 миллионам преждевременных смертей ежегодно.Эндокринолог объяснила, что частицы РМ 2,5 появляются при готовке блюд, а также образуются со стенок духовки и других бытовых приборов. Чтобы минимизировать воздействие частиц, при готовке необходимо включать вытяжку, посоветовала врач. Также не стоит забывать о проветривании помещений и специальных очистителях воздуха.

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