Уберите эти блюда с новогоднего стола, если у вас повышенное давление

Чтобы в праздничную ночь не пришлось вызывать скорую помощь, сердечникам и гипертоникам нужно особо тщательно продумать новогоднее меню. Диетологи рассказали о главных гастрономических табу при сердечно-сосудистых проблемах.Переедание, алкогольное опьянение и высокое давление — самые частые причины для вызова скорой помощи в новогоднюю ночь. Не берегут себя и сердечники с гипертониками — сложно сдержаться, когда праздничный стол ломится от угощений.Чтобы уберечь себя от соблазна, продумайте меню заранее, особенно если есть проблемы с сердцем и сосудами. Вот какие блюда не должны быть на вашем столе, по мнению диетологов.«Сердечникам я бы точно советовал воздержаться в новогодние праздники от традиционных мясных салатов, — говорит диетолог Алексей Кабанов. — Сделайте акцент на овощных блюдах, особенно с бобовыми продуктами. Тем самым вы сможете восполнить недостаток в рационе клетчатки и растительных белков. В качестве десерта выбирайте фрукты».Сертифицированный клинический генетик-метаболист, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniPro«Стандартные рекомендации диетологов — отказаться от насыщенных жиров, соленого, жареного, — говорит генетик Светлана Перес де Монтес Ратхерик. — Основные причины гипертонии — это забитые сосуды, избыточная нагрузка на почки или повышенная свертываемость крови. Вылечить все эти нарушения за одну ночь, естественно, мы не можем, но изменить стиль питания начиная с новогоднего стола нужно».Заправляйте салаты оливковым маслом«При выжимании косточки в масле образуются полипренолы, которые являются мощными антиоксидантами. Антиоксиданты защищают наши клетки от разрушения и способны чистить сосуды. Поэтому такой ненасыщенный жир точно не навредит людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — говорит врач.Ограничьте сильносоленые продуктыБлиже к полуночи и вовсе лучше отказаться соли.«Почки начинают работать на очищение где-то в районе 18 часов, важно их не перегружать лишним натрием (солью), — объясняет эксперт. — Ограничивать полностью натрий нельзя: он является переносчиком субстратов в клетки, в том числе аминокислот — продуктов усвоения белка. Но при избытке натрий способен задерживать воду, что, в свою очередь, будет перегружать почки, а значит, и рециркуляцию жидкости и крови. Это не может не сказаться на давлении на сосуды».Избегайте сладкого«Не стоит налегать на сладкое, так как простые сахара, без клетчатки, также способны задерживать воду, — говорит врач. — Организму нужно очень много воды чтобы „вымыть“ лишний сахар из организма, а любой застой будет провоцировать отечность».Поэтому на десерт эксперт советует не очень сладкие фрукты, например абрикосы, сливы и груши, а также ягоды. Растительная пища содержит клетчатку, которая не дает фруктозе и глюкозе так быстро всасываться в кровь.«А вот мандаринами сильно увлекаться не стоит, в них очень много сахарозы», — предупреждает врач.Налегайте на овощи«Овощи всегда должны быть в приоритете у людей со склонностью к проблемам с давлением», — говорит эксперт.Ешьте меньше мяса«Избыточный животный белок тоже может давать отечность, — предупреждает врач. — Поэтому на тарелке нужно соблюдать баланс между мясом, овощами и злаками. Рациональная порция мяса — не более 100-150 граммов».Уберите со стола крепкий алкоголь«Для сердечников надо быть аккуратнее с сосудорасширяющими напитками: коньяком, красным вином и крепким алкоголем, — говорит эксперт. — Предпочтение лучше отдать слабоалкогольным напиткам, белому вину или вермутам.И помните, что изменение стиля питания — это дело не одной ночи».

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