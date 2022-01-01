Высокая температура, которую ничем не сбить: когда лихорадка — повод звонить в скорую

Болеющих респираторными инфекциями вокруг становится все больше и больше. Болеют тяжело, многие жалуются на высокую температуру, которую не получается сбить даже таблетками.Активность гриппа растетПо данным регионального Роспотребнадзора, за последнюю неделю, с 4 по 10 декабря, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла на 11,7%, уже зафиксировано небольшое превышение недельного эпидпорога. Отдельно растет активность вирусов гриппа: его доля среди всех болеющих ОРВИ выросла за неделю на 6,3%.«Все заболевшие — непривитые лица, у которых диагностированы вирусы гриппа типа А и В», — уточнили в надзорном ведомстве.Как рассказали «Доктору Питеру» в Боткинской больнице, главном инфекционном стационаре Петербурга, пациентов с подтвержденным диагнозом «грипп» действительно прибавилось. На сегодня там проходят лечение 25 человек, хотя еще две недели назад было 15. В основном выявляют вирус гриппа А H1N1, увеличение потока пациентов с вирусом гриппа В врачи ожидают после новогодних праздников. Кстати, по словам Ирины Чхинджерии, заведующей отделом мониторинга иммунизации населения Санкт-Петербурга Боткинской больницы, в этом году число пациентов с гриппом и ОРВИ в целом выросло, что говорит о тяжести инфекции. Если за весь 2022 год в стационар поступили 704 пациента с подтвержденным гриппом, то за 10 месяцев 2023-го почти столько же — 699 человек.Жаловалась на высокую температуруНакануне, 13 декабря, стало известно о смерти в Москве 35-летней Анны Царевой, заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды». Как сообщал телеграм-канал Baza, журналистка жаловалась по телефону родителям на недомогание и повышенную температуру, которая ее мучила три дня. А уже на следующий день она перестала выходить на связь.Вечером обеспокоенные родители настояли на вскрытии квартиры, где жила их дочь, и обнаружили ее мертвой.Что делать, если температура не сбиваетсяВ этом сезоне многие заразившиеся респираторными инфекциями жалуются на высокую температуру, которую практически ничем не сбить. Причем у таких людей, как правило, нет жалоб на насморк или кашель в начале болезни. Это такой грипп?По словам Владимира Капацыны, заведующего отделением особо опасных инфекций Клинической инфекционной больницы им. Боткина, при гриппе все симптомы развиваются очень стремительно. Температура обычно повышается до 39 и больше градусов. Также для него характерны:сильная слабость;озноб;сухой, надсадный кашель с дискомфортом в верхних отделах грудной клетки, который появляется за 1-2 дня.«При появлении симптомов заболевшему человеку следует остаться дома и обратиться к врачу, который назначит адекватное лечение. Если повышение температуры тела продолжается более трех дней, надо повторно вызвать врача. Если повышенная температура остается более 5 дней, надо вызывать скорую помощь и в случае необходимости госпитализироваться в стационар», — говорит Владимир Капацына.По словам Натальи Гончар, заведующей терапевтическим отделением Мариинской больницы, тяжело протекающие сейчас респираторные инфекции можно объяснить сочетанием сразу нескольких вирусов у одного человека — это так называемые микст-инфекции.По словам терапевта-кардиолога, взрослым надо сбивать температуру, если она поднимается до 38,5 градусов и выше. Подойдет, например, парацетамол. Если же человек страдает хроническими заболеваниями или эпилепсией, лучше начинать прием жаропонижающих раньше — при температуре 38 градусов.«Если температура выше 38,5, вы приняли жаропонижающие препараты, а температура нарастает и не сбивается — это повод вызвать скорую помощь. У врачей скорой есть парентеральные растворы, которые лучше помогают в купировании лихорадки и интоксикационного синдрома», — советует Наталья Гончар.Не стоит долго сбивать температуру своими силами еще и потому, что у жаропонижающих препаратов, как и у любых других лекарств, есть побочные эффекты. Злоупотреблять ими точно нельзя: могут страдать почки, печень и другие органы.По словам врача, в среднем при ОРВИ высокая температура держится три дня, если дольше — надо разбираться с причиной. Возможно, к вирусу присоединилась бактериальная инфекция. А может, уже начало страдать сердце. Например, развился эндокардит — воспаление внутренней оболочки сердца, чаще инфекционной природы. Как рассказала Наталья Гончар, врачи больницы часто диагностируют эндокардит только по жалобам на высокую температуру, которая сопровождается ознобом, но при этом нет никаких катаральных явлений — ни насморка, ни кашля.Если же при лихорадке у человека холодные руки и ноги, это указывает на спазм периферических сосудов: система терморегуляции сосредоточивается на обеспечении жизненно важных органов, поэтому «периферия» страдает.«В таких случаях надо принять что-то для снятия спазма — спазмолитик. Расширить сосуды и улучшить терморегуляцию в периферических сосудах можно также с помощью народного метода — обтирания раствором на основе воды со спиртом или водкой», — добавляет специалист.

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