Врач Мухина: при гриппе и простуде лучше соблюдать полуголод
Врач Мухина заявила, что при заболевании ОРВИ важно придерживаться определенного типа питания. По слова медика, в рационе заболевшего человека не должны присутствовать продукты, насыщенные питательными веществами. Такие продукты тяжело воспринимаются ослабленным простудой организмом, что негативно воздействует на функциональность лейкоцитов – иммунных клеток, борющихся с патогенами.
«Диета во время болезни должна быть особая: например, лучше отказаться от мяса, сладкого чая и фруктов», - поделилась Мухина.
Эксперт предупредила: богатые жиром и сахаром продукты подпитывают патогенные организмы.
Специалистка добавила, что при гриппе и простуде лучше соблюдать полуголод. Тогда организм не будет сосредоточен на пищеварении – иммунная система получит возможность использовать его энергию в борьбе с возбудителем болезни.
Рекомендации врача Мухиной по рациону при гриппе и простуде:
Придерживаться двухразового питания, завтракать не раньше 12 часов;
Отказаться от простых углеводов (их источники – сласти, хлеб и выпечка, макароны, картошка, фрукты, сладкие напитки и алкоголь;
Есть куриный бульон, куриный суп;
Пить воду, несладкие чаи.
Какие продукты помогают при ОРВИ? Кисломолочные продукты и напитки. Их употребление позитивно влияет на желудочно-кишечный тракт, укрепляет иммунную систему, а присутствующие в них пробиотики помогают уменьшать болезнетворные симптомы, включая температуру, кашель и насморк.
Каши из цельного зерна (например, овсяная и ячменная). Они являются великолепным источником витаминов и микроэлементов, - в первую очередь, ценнейших для иммунитета селена и цинка, которых очень мало в других продуктах.
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