Врач Мухина: при гриппе и простуде лучше соблюдать полуголод

Врач-диетолог Марият Мухина: при гриппе или простуде лучшим типом питания является полуголод.Врач Мухина заявила, что при заболевании ОРВИ важно придерживаться определенного типа питания. По слова медика, в рационе заболевшего человека не должны присутствовать продукты, насыщенные питательными веществами. Такие продукты тяжело воспринимаются ослабленным простудой организмом, что негативно воздействует на функциональность лейкоцитов – иммунных клеток, борющихся с патогенами.«Диета во время болезни должна быть особая: например, лучше отказаться от мяса, сладкого чая и фруктов», - поделилась Мухина.Эксперт предупредила: богатые жиром и сахаром продукты подпитывают патогенные организмы.Специалистка добавила, что при гриппе и простуде лучше соблюдать полуголод. Тогда организм не будет сосредоточен на пищеварении – иммунная система получит возможность использовать его энергию в борьбе с возбудителем болезни.Рекомендации врача Мухиной по рациону при гриппе и простуде:Придерживаться двухразового питания, завтракать не раньше 12 часов;Отказаться от простых углеводов (их источники – сласти, хлеб и выпечка, макароны, картошка, фрукты, сладкие напитки и алкоголь;Есть куриный бульон, куриный суп;Пить воду, несладкие чаи.Какие продукты помогают при ОРВИ? Кисломолочные продукты и напитки. Их употребление позитивно влияет на желудочно-кишечный тракт, укрепляет иммунную систему, а присутствующие в них пробиотики помогают уменьшать болезнетворные симптомы, включая температуру, кашель и насморк.Каши из цельного зерна (например, овсяная и ячменная). Они являются великолепным источником витаминов и микроэлементов, - в первую очередь, ценнейших для иммунитета селена и цинка, которых очень мало в других продуктах.

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