Нарколог Петров рассказал, как не перепить за новогодним столом, а врач Лементина назвала способы бороться с похмельем

Перед праздничным застольем важно не только подготовить меню, но и позаботиться о собственном здоровье. Известный психиатр-нарколог и главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров поделился полезными рекомендациями, как предотвратить похмелье и сохранить хорошее самочувствие.«Алкоголь – мощный диуретик, который вымывает из организма жидкость и важные минералы, такие как калий, магний и хлор», – объяснил Петров.Это поможет начать процесс детоксикации до праздника и облегчит выведение токсинов после. Петров подчеркивает, что принимать эти препараты нужно согласно инструкции за два дня до застолья, во время праздника и еще неделю после него.Следующий важный совет – не употреблять алкоголь натощак.«Начинать пить на сытый желудок поможет замедлить всасывание алкоголя и предотвратить сильное опьянение», – говорит Петров.Петров также советует употреблять алкоголь медленно.«Здоровый организм полностью перерабатывает 50 мл водки за час. Поэтому, если употреблять алкоголь постепенно, можно избежать сильного опьянения», – поясняет он.Еще три совета, которые дал Петров:- не смешивать разные виды алкоголя,- больше двигаться во время застолья,- воздержаться от продолжения празднования на следующий день,- избегать курения.У каждого была ночь, когда он слишком много выпил и на следующее утро проснулся с головной болью и множеством сожалений. Для некоторых из нас это тошнота и урчание в желудке. Для других это сильная головная боль и отвращение к громким голосам и солнечному свету.Врач-диетолог Юлия Лементина рассказала как помочь себе при похмелье, если вы все же употребили слишком много."Что бы вас ни беспокоило, есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы почувствовать себя лучше", - говорит Лементина.Пейте много водыОдна из причин, по которой вы чувствуете головную боль, тошноту и головокружение, заключается в том, что алкоголь заставляет ваш организм терять много воды, вызывая обезвоживание. Питьевая вода в течение дня может помочь вам регидратировать и восстановить потерянную воду. Это может значительно улучшить вашу головную боль."Хотя мы, вероятно, поймали вас на следующий день, в любое время, когда вы можете сделать это перед сном в ночь, когда вы пили, вы можете уменьшить симптомы похмелья на следующий день".Имбирный чайИмбирный чай – отличное средство против тошноты и рвоты. Его часто используют беременные женщины, когда они страдают от утренней тошноты.КофеинОтказ от кофе может показаться настоящим испытанием, особенно если вы действительно тянете время, но оно того стоит."Напитки с кофеином, такие как кофе, на самом деле могут вызвать у вас еще большее обезвоживание и жажду, чем сейчас".ЯйцаЯйца содержат аминокислоту цистеин, которая расщепляет токсины, из-за которых после употребления вы чувствуете себя неуютно. Помогая очистить организм от остатков токсинов, яйца могут помочь вам почувствовать себя помолодевшим и более энергичным.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки