Врач Принц назвала способ снижения вреда для сосудов от сидячей работы
По мнению специалиста, опасным для здоровья можно считать неподвижное нахождение в положении сидя в течение трех часов в день и больше.
«Если вы проводите весь день в офисном кресле, необходимо регулярно менять положение и ввести небольшие перерывы: вставать на 20–30 минут, а не сразу садиться, чтобы снизить риск пережатия сосудов и давления. Еще большим будет эффект, если заменить стояние ходьбой на месте или пройтись в соседний отдел», — объяснила эксперт.
Дело в том, что во время сидячей работы пережимаются артерии, сосуды, нарушается кровоток. Это может вызвать застой лимфы и, как следствие, отек ног даже у здорового человека.
Тем, кто решился работать стоя в качестве альтернативы, врач посоветовала начинать с 30 минут работы на ногах с постепенным увеличением интервала до двух часов. Работу стоя и сидя врач посоветовала разнообразить легкой разминкой, а кроме того, ходить по 5000–7000 шагов в день.
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