Эксперты предупреждают о 5 возможных причинах сухости кожи

Согласно последним исследованиям дерматологов, корни проблем с сухостью и зудом кожи могут быть связаны с различными факторами, которые важно учитывать для поддержания здоровья кожного покроваОдной из распространенных причин сухости кожи является нарушение кожного барьера и дефицит жиров, необходимых для сохранения уровня влаги в верхнем слое эпидермиса. В этом слое клеток и натуральных масел происходит удержание влаги, что поддерживает кожу мягкой и гладкой. Недостаток воды или снижение защитных масел может привести к сухости.Эксперты также отмечают, что ароматизаторы, содержащиеся в дезодорантах, а также парфюмерия в лосьонах и кремах для тела, могут вызывать аллергический контактный дерматит, усиливая проблемы кожи.Помимо этого, многие мыла, моющие средства и шампуни могут удалять естественные жиры, вызывая дополнительную сухость кожи. Эксперты рекомендуют тщательно выбирать средства гигиены, отдавая предпочтение увлажняющим формулам, которые мягко очищают без излишнего обезвоживания кожи.Генетика также играет свою роль в риске развития сухости кожи, поскольку исследователи утверждают, что этот фактор может передаваться по наследству.Важно учитывать влияние воды на состояние кожи: жесткая вода, содержащая высокие концентрации минералов, таких как магний и кальций, может препятствовать впитыванию увлажняющих средств, оставляя на коже пленку, которая способствует сухости.Кроме того, определенные лекарства, такие как препараты от прыщей и ретинол, способствуют ускоренному обновлению клеток кожи, что может вызывать сухость. Например, салициловая кислота, эффективная при лечении прыщей, также может вызвать пересушивание кожи при начале использования.Эксперты рекомендуют обращаться к врачу или дерматологу для индивидуального подхода к уходу за кожей и выбору продуктов, чтобы избежать сухости и зуда, обеспечивая здоровье и комфорт вашей коже.

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