Эксперты предупреждают о 5 возможных причинах сухости кожи
Одной из распространенных причин сухости кожи является нарушение кожного барьера и дефицит жиров, необходимых для сохранения уровня влаги в верхнем слое эпидермиса. В этом слое клеток и натуральных масел происходит удержание влаги, что поддерживает кожу мягкой и гладкой. Недостаток воды или снижение защитных масел может привести к сухости.
Эксперты также отмечают, что ароматизаторы, содержащиеся в дезодорантах, а также парфюмерия в лосьонах и кремах для тела, могут вызывать аллергический контактный дерматит, усиливая проблемы кожи.
Помимо этого, многие мыла, моющие средства и шампуни могут удалять естественные жиры, вызывая дополнительную сухость кожи. Эксперты рекомендуют тщательно выбирать средства гигиены, отдавая предпочтение увлажняющим формулам, которые мягко очищают без излишнего обезвоживания кожи.
Генетика также играет свою роль в риске развития сухости кожи, поскольку исследователи утверждают, что этот фактор может передаваться по наследству.
Важно учитывать влияние воды на состояние кожи: жесткая вода, содержащая высокие концентрации минералов, таких как магний и кальций, может препятствовать впитыванию увлажняющих средств, оставляя на коже пленку, которая способствует сухости.
Кроме того, определенные лекарства, такие как препараты от прыщей и ретинол, способствуют ускоренному обновлению клеток кожи, что может вызывать сухость. Например, салициловая кислота, эффективная при лечении прыщей, также может вызвать пересушивание кожи при начале использования.
Эксперты рекомендуют обращаться к врачу или дерматологу для индивидуального подхода к уходу за кожей и выбору продуктов, чтобы избежать сухости и зуда, обеспечивая здоровье и комфорт вашей коже.
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