Frontiers in Plant Science: богатые питательными веществами семена чиа могут улучшить здоровье человека

Ученые Университета штата Орегон секвенировали геном чиа и тем самым предоставили план будущих исследований, в которых будет использована польза растения для питания и здоровья человекаВ статье, опубликованной в Frontiers in Plant Science, исследователи определили гены чиа, связанные с улучшением питания, и искали свойства фармацевтических препаратов, которые можно было бы использовать для лечения всего: от рака до высокого кровяного давления. В последние годы семена растения чиа привлекли широкое внимание из-за их питательной ценности.Другие ученые секвенировали геном чиа, но в этой статье представлен более детальный взгляд на молекулярный уровень и потенциал интеллектуального анализа генетических данных с особым акцентом на применение в области здравоохранения человека.«Это исследование открывает перед учеными возможности изучать семена чиа через призму улучшения здоровья человека, одновременно продолжая расширять наши знания обо всех питательных преимуществах чиа», — сказал Панкадж Джайсвал, профессор кафедры ботаники и Патология растений в Колледже сельскохозяйственных наук штата Орегон.Исследователи также надеются, что полученные результаты повысят интерес к выращиванию чиа в Орегоне, где, по их словам, климатические условия аналогичны тем, что существуют в регионах Южной Америки, где в основном выращивают чиа. Исследователи из Университета Кентукки помогли ускорить выращивание семян чиа в этом штате.Чиа считается бесхозной или второстепенной культурой, которая традиционно не привлекала внимания ученых, например, рис, пшеница и кукуруза, которые внесли свой вклад в Зеленую революцию прошлого века, которая смягчила глобальный голод и спасла миллионы жизней.«Сейчас мы находимся на этапе, когда долгосрочная продовольственная безопасность и безопасность питания требуют диверсификации рациона человека путем селекции и генетического улучшения богатых питательными веществами, так называемых второстепенных культур, таких как чиа», — сказала Сушма Найтани, доцент, старший научный сотрудник на кафедре ботаники и патологии растений.Исследователи отмечают, что в последние годы глобальный спрос на так называемые «сиротские» культуры, богатые питательными веществами, такие как чиа, просо и ямс, увеличился. Помимо своей пищевой ценности, они важны еще и потому, что часто могут расти на маргинальных землях, непригодных для выращивания многих традиционных зерновых культур, что является важным фактором смягчения последствий изменения климата.Семена чиа — маленькие, круглые, могут быть черными, коричневыми и белыми — богаты клетчаткой, полезными жирами и белками и часто входят в состав рецептов таких продуктов, как смузи, йогурт, овсянка, блины и батончики мюсли.Прошлые исследования показали:Полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в чиа, улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы и уровень холестерина, а также обладают противораковыми свойствами.Высокое содержание клетчатки в семенах чиа помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови у пациентов с диабетом 2 типа и помогает людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.Белок в семенах чиа может помочь в лечении рака и высокого кровяного давления, а также обладает антиоксидантными, противовоспалительными и противомикробными свойствами.Пропитанные водой семена чиа образуют гель, который действует как модификатор текстуры, эмульгатор, желирующий и инкапсулирующий агент в пищевых, косметических и фармацевтических продуктах.Кроме того, в этой последней статье идентифицируются гены и генетические маркеры чиа, которые могут помочь исследователям сельского хозяйства в селекции растения для усиления его качеств, ценных для здоровья человека.Исследователи обнаружили 29 генов, участвующих в биосинтезе полиненасыщенных жирных кислот, и 93 гена, которые способствуют гелеобразующим свойствам семян чиа, сообщил первый автор исследования Парул Гупта, научный сотрудник лаборатории Джайсвал.Они также обнаружили 2707 генов, высоко экспрессируемых в семенах, которые, вероятно, генерируют небольшие биоактивные пептиды белкового происхождения. Когда белок семян переваривается в кишечном тракте, эти небольшие биопептиды высвобождаются и всасываются в организме и обладают потенциальными свойствами, которые могут помочь облегчить такие состояния здоровья человека, как диабет 2 типа и гипертония. Это первый отчет об анализе генома растений, который приносит пользу здоровью человека.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки