Врач назвала способы быстро снять нервное напряжение

Эндокринолог Зухра Павлова призвала пить воду, если необходимо быстро снять нервное напряжение. Этот и другие способы нормализовать эмоциональное состояние она назвала в Telegram.Врач объяснила, что вода способна остановить выработку гормона стресса кортизола. По словам Павловой, хоть он и помогает лучше ориентироваться в стрессовых ситуациях, его переизбыток вредит организму.Дыхательные практики и зарядка также способствуют улучшению эмоционального состояния, заверила врач.«Когда люди нервничают, они начинают ходить из угла в угол. Это своего рода защитная реакция. В работающих мышцах все, что негативно влияет на организм, сжигается. Полезно походить, особенно на свежем воздухе, но если вы находитесь в небольшом помещении, то можно поприседать и поотжиматься», — отметила она.Теплая ванна, особенно если добавить в нее английскую соль, содержащую магний, также способна привести нервы в порядок, рассказала доктор. Для быстрого снятия нервного напряжения можно использовать эфирные масла эвкалипта, мяты, лаванды, добавила Павлова.Если же все эти методы не дают ожидаемого положительного результата — необходимо выплакаться, заверила эндокринолог. По ее словам, слезы — это своеобразный способ вывести вредные вещества из организма.

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