Врач Табеева указала на связь отеков с нарушениями в пяти системах организма

Врач-эндокринолог Камиля Табеева появление отеков можт объясняться нарушениями в работе сердечнососудистой, пищеварительной или эндокринной систем.Врач Табеева напомнила, что отеки – это результат застоя жидкости, который может возникать по целому ряду причин. Медик указала на связь отеков с нарушениями в пяти системах организма«Отеки могут быть вызваны нарушениями сердечно-сосудистой, мочевыделительной, лимфатической, эндокринной и пищеварительной систем», - сказала специалистка.Болезни сердца. По совам Табеевой, сердечные отеки возникают из-за патологий, при которых снижается сократительная способность миокарда. Люди с больным сердцем подвержены отекам ног.«К вечеру сердечные отеки ног нарастают, им могут сопутствовать слабость, тахикардия, одышка в покое или при незначительной физической нагрузке», – дополнила врач.Болезни почек. Почечные отеки (например, «мешки» под глазами) сопровождаются кожными проблемами: например, это бледность или повышенная сухость.Болезни лимфатической системы. Для них типичны отеки конечностей, увеличивающиеся к вечеру и исчезающие утром или же после отдыха.Болезни органов ЖКТ. Часто отеки бывают связаны с патологиями печени.«При циррозе печени вода задерживается в организме. Чаще всего отекают стопы, голени, бедра, особенно живот», - уточнила эксперт.Болезни щитовидной железы. Имеющийся гипотиреоз может вызывать плотный отек лица, способный распространяться и на тело. Что также наблюдается при такой проблеме с щитовидкой, – это повышенная усталость, сонливость, резкая слабость, ухудшение качества сна и памяти.

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