Врач Миронова рассказала о возможном вреде от ингаляций горячим паром
«Температура пара — параметр, который сложно регулировать, поэтому так легко получить термический ожог слизистых дыхательных путей и лица», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».
По ее мнению, лучшей альтернативой будет использование увлажнителей воздуха с достижением высокой влажности воздуха в квартире, порядка 50—60%.
Ранее кандидат медицинских наук врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов предупредил, что распространенные биологически активные добавки и фиточаи могут представлять угрозу для печени.
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