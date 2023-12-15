Диетолог Разаренова: пить какао полезно для контроля уровня холестерина

Диетолог Александра Разаренова рассказала, какую пользу организму приносит употребление какао.По словам врача диетолога-нутрициолога Александры Разареновой, привычка пить какао позитивно сказывается на состоянии сосудов и сердца, а также является полезной для лучшего контроля уровня холестерина.«Какао может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает кровообращение и помогает контролировать уровень холестерина», - заявила Разаренова.Она пояснила, что способность какао стимулировать движение крови по сосудам, а также улучшать состояние их тканей обуславливается его высокой концентрацией антиоксидантов – веществ с антиокислительным, противовоспалительным действием.Александра Разаренова добавила, что употребление какао положительно сказывается на деятельности мозга, содействует профилактике упадка когнитивных функций, стрессовых состояний.«Благодаря содержанию фенетиламина напиток повышает настроение. Также пить какао полезно для улучшения памяти и концентрации, снижения уровня стресса».Диетолог уточнила, что полезным является натуральный продукт, не содержащий добавленного сахара. Что еще важно: употреблять его следует строго умеренно, не больше трех чашек в день. В большом количестве он становится источником лишних калорий и провоцирует головные боли.

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