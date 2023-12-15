Ученые выяснили, что вреднее — выпивать часто и по чуть-чуть или редко, но метко

Есть люди, которые предпочитают выпивать бокал красного вина за ужином, не больше. А есть те, кто уходит в отрыв на выходных, а потом не может смотреть на алкоголь. Ученые выяснили, как такие «режимы» влияют на здоровье.Собраться с друзьями в выходные, устроить домашний ужин или же просто пойти семьей в ресторан — такой досуг часто не обходится без спиртного. Некоторые могут даже не думать об алкоголе неделю, две, но как только появляется повод, то забывают о мере. Другие же выпивают гораздо чаще, но в малых количествах.Ученые озадачились вопросом: что наносит больший урон здоровью? Когда человек пьет немного, но часто или же сверх меры, но редко? Для этого они изучили данные 313 тысяч человек, все они время от времени употребляли алкоголь. Анализ медицинских данных показал: риск цирроза печени был повышен в три раза у людей, которые пили редко, но метко.Эксперты пришли к выводу, что польза от шестидневной трезвости будет полностью сведена на нет, если в выходной день человек выпил больше, чем максимально допустимая доза. Например, эксперты минздрава Японии недавно заявили, что максимальная суточная доза алкоголя для мужчин — 40 граммов, а для женщин — в два раза меньше, 20 граммов.Чем больше спиртного человек выпьет за один раз, тем сильнее пострадает его печень: ей будет сложно переработать большое количество алкоголя. В итоге повышается риск рубцевания органа, следовательно, цирроза.«Важно не только то, сколько вы пьете в целом, но и то, как вы пьете. И чем сильнее вы пьянеете, тем сложнее организму справиться с последствиями», — говорит Памела Хили, руководитель Британского фонда здоровья печени.Важная деталь: если у человека диагностирован сахарный диабет, то организм будет разрушаться гораздо быстрее.Однако вовсе не значит, что выпивать часто, но по чуть-чуть безопасно для здоровья. Алкоголь будет оказывать такое же пагубное воздействие на организм, только процессы разрушения будут происходить немного медленнее. Помните, что безопасной дозы алкоголя не существует. Никакой выпитый бокал вина не пройдет бесследно, от спиртного страдают все системы организма, в том числе и головной мозг.Как понять, что вы на грани алкоголизма«Пограничные алкоголики» — это люди, которые находятся в шаге от зависимости. Переступить этот шаг просто. Поэтому стоит выяснить, какие у вас отношения с алкоголем. Вот шесть признаков, что пора сбавить обороты.Еще один важный материал про спиртное: в нем результаты того, как алкоголь может стать причиной деменции. Как понять, что разрушительные процессы в головном мозге уже начались?

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