Кардиолог назвал 4 чудесных изменения, которые произойдут с организмом после прогулки по морозу

Казалось бы, чего может быть хорошего, когда за окном минус 30? На самом деле от морозов есть польза, и еще какая! Главное — не забывать тепло одеваться, уверен кардиолог Алексей Жито.В декабре на Россию обрушились аномальные затяжные морозы. В некоторых регионах температура опустилась на 7-14 градусов ниже нормы. Например, на Урале по ночам держатся стабильные минус 30, в Сибири градусник может показать минус 40 и ниже. Особенно тяжело тем, у кого нет автомобиля: можно продрогнуть на остановке, а во многих автобусах согреться точно не получится.Изменить погоду мы не в силах, а вот свое отношение к ней — вполне. Любая прогулка в мороз кажется испытанием, ведь руки и ноги быстро замерзают, лицо шелушится, легко простудиться. Но на самом деле такая погода может быть и полезна для нашего организма, говорит кардиолог Алексей Жито.Чем мороз полезен для организмаМорозная погода хорошо закаливает организм и укрепляет иммунитет. Когда мы находимся на улице в холод, у нас не происходит расширение сосудов слизистой оболочки носа и горла, не повышается местная температура тела. Следовательно, вредоносным микроорганизмам гораздо сложнее размножаться.Улучшается работа сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Во-первых, в мороз мы очень быстро идем или даже бежим — чем не физическая нагрузка? Во-вторых, если вы еще на коньках и лыжах катаетесь, то это точно помогает укрепить здоровье.Исчезают проблемы с кожей. Обладатели жирного типа кожи в холода чувствуют себя лучше всего: поры становятся уже, лицо перестает блестеть, высыпаний не так много. Остальным же помогут жирные кремы.Мороз снимает умственное напряжение и помогает бороться со стрессом. Ученые доказали, что прогулки в снежную погоду способствуют выработке гормона счастья — серотонина. У человека повышается устойчивость к стрессу, так как при низких температурах укрепляется вегетативная нервная система. Вспомните, как многим нравится тот же хруст снега!Вся польза от мороза сойдет на нет, если вы мерзнете, простужаетесь или, что еще хуже, зарабатываете обморожение. Поэтому, если вам надо куда-то выйти в холода, обязательно соблюдайте несколько рекомендаций.Во-первых, перед выходом на улицу плотно поешьте. В рационе обязательно должны быть жир и белок, поэтому налегайте на мясо и птицу, можно достать запасы сала из холодильника и отрезать каждый день по кусочку.Во-вторых, правильно одевайтесь. Откажитесь от обтягивающих джинсов, капроновых колготок, ремней и всего, что мешает кровообращению. Одежда должна быть «рыхлой» и теплой, обязательно в два-три слоя. Носите варежки, а не перчатки — так меньше рисков обморозить пальцы. И не забывайте про теплые носки, плотную шапку и шарф.В-третьих, откажитесь от украшений. Кольца, сережки и браслеты так сильно остывают, что могут спровоцировать обморожение. Если вам без них не обойтись, то возьмите с собой — наденете, когда окажетесь в теплом помещении.Еще один важный пункт: пейте достаточно воды. На морозе мы можем не ощущать сильной жажды, но это только иллюзия. Пейте воду, чаи, морсы и бульоны, чтобы поддержать гидратацию организма — от этого тоже зависит то, насколько вы мерзнете.И не забывайте защищать легкие. Для этого вдыхайте морозный воздух через шарф или маску, чтобы он успел прогреться и не навредил здоровью.

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