Кардиолог Ллойд-Джонс: в новогодние праздники повышается риск сердечного приступа

Кардиолог Дональд Ллойд-Джонс: нездоровое питание, прием алкоголя, холодный воздух делают сердечнососудистую систему зимой особенно уязвимой.Кардиолог Ллойд-Джонс рассказал, что зимой увеличивается количество факторов, негативно влияющих на состояние сердца и сосудов и повышающих риск сердечного приступа. В частности, таким фактором могут стать новогодние праздники. Необходимость их организовывать, искать подарки, встречаться или общаться с родственниками может оказаться дополнительным стрессом, усиливающим подверженность организма инфаркту.«Кроме того, новогодние праздники часто становятся причиной отхода от привычного режима питания и приобретения нездоровых пищевых привычек, включая злоупотребление алкоголем и калорийной, жирной пищей», - заявил кардиолог.Еще один фактор, объясняющий склонность людей к сердечном приступу зимой, – это холодный воздух. Выходя на улицу из теплого помещения, человек подвергает свой организм воздействию резкого перепада температур – для сосудов это является серьезной нагрузкой, вызывающей их сужение и спазмы.«Кровеносные сосуды, устремляющиеся от легких вниз, к другим органам и тканям, называются коронарными артериями. Холодная погода для них особенно опасна», - предупредил кардиолог.Что помогает поддержать работу сердца зимой и защищает от инфаркта:Избегание перегрева: он ведет к расширению кровеносных сосудов и способствует снижению давления, особенно у сердечников, – такое падение АД уменьшает кровоснабжение сердца, что создает предпосылки к сердечному приступу.Отказ от алкоголя, никотина и кофеина – эти вещества способны сужать кровеносные сосуды, что может приводить к проблемам с сердцем.Достаточный отдых и сон.Знание предупреждающих признаков сердечного приступа – это одышка, нерегулярное сердцебиение, тошнота, головокружение, потливость, боль в груди, плече или челюсти.

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