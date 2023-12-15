Российские врачи: селедка делает сосуды крепкими, врач Лементина назвала еще две полезных альтернативы

Красная рыба считается чуть ли не лучшим источником важных для человека омега-3 жирных кислот. С одной стороны они способствуют укреплению стенок сосудов и снижению риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, с другой - наш организм не может их синтезировать самостоятельно. То есть, получаем мы эти полезные вещества только с продуктами питания."Две-три порции рыбы в неделю будет достаточно, чтобы обеспечить себя необходимыми жирными кислотами", - передает здоровое-питание.рф со ссылкой на специалистов.Медики уверяют, что необязательно покупать дорогую красную рыбу, чтобы получать полезные кислоты. Есть бюджетный, но не менее полноценный аналог - сельдь (в ней, помимо ценных жирных кислот, присутствуют также белок, витамины, антиоксиданты). И многие уже об этом знают. Другое дело, не всегда понятно, как селедку лучше употребить.Так, например, консервация сохраняет большинство полезных веществ, но, как правило, при пряном посоле продукт содержит достаточно большое количество соли (до 6,3 г в 100 г продукта). А это, как известно, небезопасно для людей, у которых есть проблемы с сердцем или у вас повышенное артериальное давление.Есть ли альтернатива сельди, если вы ее не любите?Врач-диетолог Юлия Лементина специально для МедикФорум рассказывает об альтернативных вариантах.Лосось"Лосось — нежная, розовая, твердая рыба — одна из самых популярных отчасти благодаря ее насыщенному маслянистому вкусу. И она полезна для вашего здоровья".Порция лосося содержит около 200 калорий. В нем очень мало насыщенных жиров и он является хорошим источником белка витамина B12. Он также богат калием и другими питательными веществами, такими как железо и витамин D."Рекомендуемые уровни потребления, как минимум двух порций рыбы в неделю обычно считается частью здорового питания".Лосось является отличным источником:Витамин В12Витамин В6КалийВитамин ДСеленФосфорЙодХолинПантотеновая кислотаБиотинОмега-3 жирные кислотыСкумбрия"Положительным моментом является то, что скумбрия содержит значительное количество омега-3, а всего одно филе содержит 2991 мг жирных кислот. На 100 грамм это соответствует 2670 мг омега-3".Примечательно, что в ней содержится больше омега-3, чем в большинстве других жирных рыб, а скумбрия также является очень доступной рыбой.Витамин В12 и селенСкумбрия содержит много витамина В12. Дефицит витамина B12 затрагивает примерно 6% населения, а в возрастной группе старше 60 лет эта цифра увеличивается до 20%. Еще одна польза скумбрии для здоровья заключается в том, что всего одно маленькое филе обеспечивает 71 % рекомендуемой диетической нормы селена.

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