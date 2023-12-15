Диетолог Дианова призвала предусматривать два обеда для сотрудников

В трудовом договоре необходимо предусмотреть два обеденных перерыва для сотрудников по полчаса. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.«Если бы в трудовом договоре, который заключают на всех уровнях (коммерческий, некоммерческий, государственный), ввели не один час на обед, а два по 30 минут, и не покурить, а поесть, это уже очень многое решало бы. Вот человек, работающий грузчиком, в четыре часа выпил кофе, покурил и вряд ли что-то запихнул в рот. У человека нет времени на поесть», — отметила она.Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, в свою очередь, поддержал эту идею. Он уточнил, что Трудовом кодексе нет информации о том, сколько обедов может быть у работников. В связи с этим работодатели могут ввести два тридцатиминутных обеда по просьбе сотрудников, считает депутат.Депутат Госдумы Иван Сухарев до этого заявил, что в России необходимо запретить дисциплинарные взыскания в отношении сотрудников, которые опоздали на работу из-за плохой погоды.

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