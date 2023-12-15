Врач Киселевич: тревога, раздражительность и депрессия могут возникать из-за дефицита железа

По словам кандидата медицинских наук Наталии Киселевич, дефицит железа в организме может вызывать симптомы психоэмоциональных расстройств.Врач Киселевич рассказала, что многие случаи нарушений эмоциональной сферы у людей бывают вызваны нехваткой в их организме микроэлементов. В частности, такие проблемы могут возникнуть из-за дефицита железа.Железо необходимо человеческому организму для производства крови, и его недостаток может вести к дисфункции разных систем. Конкретно дефицит железа негативно сказывается на функционировании нервной системы, головного мозга. Следствием такого влияния могут стать состояния, отличающиеся эмоциональным негативизмом, упадком настроения.Таким образом, тревога, раздражительность и депрессия могут возникнуть из-за дефицита железа, подчеркнула врач Киселевич . Медик пояснила, что железо используется в процессах выработки дофамина – вещества, обеспечивающего человеку возможность испытывать позитивные эмоции. Недостаток дофамина обуславливает развитие тревожных расстройств, депрессии, а также двигательных нарушений.Кроме того, железо задействуется компонентами крови для транспортировки кислорода к тканям и органам. При его дефиците головной мозг начинает испытывать недостаток кислорода, что отражается на когнитивной деятельности, а также на психике и эмоцциях.«Недостаток кислорода в мозге, вызванный железодефицитом, может также повлиять на его функционирование. Это приводит к резким перепадам настроения, депрессии».Что также очень характерно для дефицита железа – это усталость. Врач Кислевич назвала ее одним из ключевых симптомов такого дефицита наряду с депрессивными состояниями.Почему возникает дефицит железа? В основном, из-за двух факторов – неспособности организма усваивать железо и скудный рацион, употребление недостаточного количества железа с пищей.Что помогает устранить дефицит железа?Существует несколько способов:Употреблять больше богатых железом растительных продуктов: семена тыквы, шпинат, капуста, изюм, бобовые.Увеличить потребление богатых железом продуктов животного происхождения: индейка и курица, говядина, субпродукты, моллюски, яйца, сардины.Употреблять продукты, богатые витамином С. Этот витамин улучшает усвоение железа организмом.Консультироваться с врачом. Проблема плохого усвоения железа организмом может вызываться различными нарушениями, включая патологии пищеварительного тракта, хроническую сердечную или почечную недостаточность. Врач сможет выявить имеющуюся патологию.

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