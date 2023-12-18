Лор-врач Таджикулова: зависимость от капель в нос можно вылечить подходящей терапией

Люди часто привыкают к сосудосуживающим спреям, которые начинают применять во время ОРВИ. Чтобы избавить от зависимости, требуется подходящая терапия, назначить которую пациенту может врач, рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Видновской КБ Минздрава МО Кристина Таджикулова.По ее словам, помочь справиться с зависимостью могут два варианта лечения, один из которых - операция. При длительном использовании капель у человека появляются носовые кровотечения, сухость в носу, болезненные корочки в носовых раковинах и другие симптомы. При отказе от капель люди испытывают головные боли, не могут заснуть, у них повышается давление и учащается сердцебиение."Важно помнить, что если в течение 3-5 дней ваш нос не начинает полноценно дышать без спреев - стоит обратиться к врачу. А при лечении детей категорически запрещено использовать взрослые сосудосуживающие спреи - это чревато серьезными осложнениями", — подчеркнула Таджикулова в беседе с Общественной Службой Новостей.По словам врача, есть два метода избавления от зависимости - консервативный и хирургический. В первом случае рекомендуются обычные методы лечения насморка, в том числе - регулярное проветривание помещений, увлажнение воздуха и промывание полости носа солевыми растворами. Во втором случае назначается операция. В обоих вариантах важна сила духа человека и его готовность справиться с зависимостью, подчеркнула лор-врач."Большое значение здесь имеет сила привычки, когда у человека несколько лет эти флакончики с каплями разбросаны по всем сумочкам, в машине, на рабочем столе, и рука сама за этим тянется. Если капли заменить - в эти же флакончики влить совершенно другую терапию - то люди поймут, что это им в принципе-то и не нужно", — заключила она.

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