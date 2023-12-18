Лор-врач Таджикулова: зависимость от капель в нос можно вылечить подходящей терапией
По ее словам, помочь справиться с зависимостью могут два варианта лечения, один из которых - операция. При длительном использовании капель у человека появляются носовые кровотечения, сухость в носу, болезненные корочки в носовых раковинах и другие симптомы. При отказе от капель люди испытывают головные боли, не могут заснуть, у них повышается давление и учащается сердцебиение.
"Важно помнить, что если в течение 3-5 дней ваш нос не начинает полноценно дышать без спреев - стоит обратиться к врачу. А при лечении детей категорически запрещено использовать взрослые сосудосуживающие спреи - это чревато серьезными осложнениями", — подчеркнула Таджикулова в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам врача, есть два метода избавления от зависимости - консервативный и хирургический. В первом случае рекомендуются обычные методы лечения насморка, в том числе - регулярное проветривание помещений, увлажнение воздуха и промывание полости носа солевыми растворами. Во втором случае назначается операция. В обоих вариантах важна сила духа человека и его готовность справиться с зависимостью, подчеркнула лор-врач.
"Большое значение здесь имеет сила привычки, когда у человека несколько лет эти флакончики с каплями разбросаны по всем сумочкам, в машине, на рабочем столе, и рука сама за этим тянется. Если капли заменить - в эти же флакончики влить совершенно другую терапию - то люди поймут, что это им в принципе-то и не нужно", — заключила она.
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