Ученые объяснили, как сон помогает не заработать инсульт

Длительный сон по выходным снижает риск инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли китайские ученые из Нанкинского университета.В исследовании участвовали 3400 человек. Они ответили на связанные со сном вопросы, после чего ученые собрали информацию об их здоровье, передает «Вечерняя Москва».Исследователи пришли к выводу, что те, кто не высыпался в будни и компенсировал недостаток сна в выходные, снизили риск появления болезней сердца на 63 %.Респонденты, которые тратили на сон по выходным столько же времени, сколько и в будни, наоборот повысили риск развития инсульта. О том, каким кремом лучше пользоваться зимой, можно узнать на телеканале «360».

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