Травматолог Уфимцев: скорость исчезновения синяков зависит от здоровья человека
Травматолог Уфимцев рассказал, что изменение скорости исчезновения синяков может говорить об особенностях здоровья человека.
«На скорость исчезновения синяков на теле влияет состояние здоровья человека. У здоровых людей гематомы могут зажить за пять дней», - поделился медик.
Что может затянуть процесс заживления синяка? По словам Андрея Уфимцева, одной из причин этого являются имеющиеся хронические заболевания, оказывающие влияние на процессы кроветворения и способствующие нарушению свертываемости крови.
Еще одна причина – прием препаратов с кроворазжижающим эффектом.
Когда нужно обращаться к врачу с возникшим синяком? Травматолог Уфимцев констатировал: если со здоровьем нет серьезных проблем, гематома должна пройти за срок до трех недель. Сохранение достаточно густого, темного синяка после трех недель – это очень тревожный признак, который требует безотлагательного обращения к медикам.
Но лучше всего при появлении синяка следить за его состоянием и по необходимости обратиться к врачу раньше.
«Если в течение недели есть какая-то положительная динамика, цвет гематомы меняется от фиолетового к зеленому, желтому, она рассасывается, уходит, – обращаться к врачу необходимости нет. Если гематома не уходит, спустя неделю лучше обратиться к врачу», - уточнил специалист.
Почему незаметно могут возникать большие и темные синяки? Если густые и крупные гематомы возникают незаметно для самого человека или от самых незначительных ушибов, это может говорить о разных нарушениях или особенностях:
Очень тонкая кожа;
Кожа повреждена ультрафиолетом;
Поднятие тяжестей;
Наследственность;
Заболевания: артрит, лейкемия (рак крови), патологии печени вплоть до цирроза;
Пьянство, нарушающее работу печени;
Дефицит витаминов (например, недостаток витамина К).
Какие синяки бывают очень опасными?
Синяк большой и быстро растет. Это может быть признаком нарушения свертываемости крови или повреждения более крупного кровеносного сосуда.
Синяк находится близко к половым органам. Иногда это указывает на венерическое заболевание, такое как герпес, сифилис или гонорея.
Синяк из-за ушиба головы. Если помимо гематомы возникают рвота, головокружение или потеря сознания, то скорее всего ушиб головы вызвал сотрясение мозга.
Множественные синяки. Возможный признак рака крови.
Синяк из-за ушиба на животе или груди. Появление таких синяков говорит о риске повреждения органов, других внутренних структур – особенно, если при этом ощущается сильная боль.
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