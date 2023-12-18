Травматолог Уфимцев: скорость исчезновения синяков зависит от здоровья человека

Травматолог Андрей Уфимцев: синяк, который долго не проходит, требует обращения к врачу и выяснения причины.

Травматолог Уфимцев рассказал, что изменение скорости исчезновения синяков может говорить об особенностях здоровья человека.

«На скорость исчезновения синяков на теле влияет состояние здоровья человека. У здоровых людей гематомы могут зажить за пять дней», - поделился медик.

Что может затянуть процесс заживления синяка? По словам Андрея Уфимцева, одной из причин этого являются имеющиеся хронические заболевания, оказывающие влияние на процессы кроветворения и способствующие нарушению свертываемости крови.

Еще одна причина – прием препаратов с кроворазжижающим эффектом.

Когда нужно обращаться к врачу с возникшим синяком? Травматолог Уфимцев констатировал: если со здоровьем нет серьезных проблем, гематома должна пройти за срок до трех недель. Сохранение достаточно густого, темного синяка после трех недель – это очень тревожный признак, который требует безотлагательного обращения к медикам.

Но лучше всего при появлении синяка следить за его состоянием и по необходимости обратиться к врачу раньше.

«Если в течение недели есть какая-то положительная динамика, цвет гематомы меняется от фиолетового к зеленому, желтому, она рассасывается, уходит, – обращаться к врачу необходимости нет. Если гематома не уходит, спустя неделю лучше обратиться к врачу», - уточнил специалист.

Почему незаметно могут возникать большие и темные синяки? Если густые и крупные гематомы возникают незаметно для самого человека или от самых незначительных ушибов, это может говорить о разных нарушениях или особенностях:

Очень тонкая кожа;
Кожа повреждена ультрафиолетом;
Поднятие тяжестей;
Наследственность;
Заболевания: артрит, лейкемия (рак крови), патологии печени вплоть до цирроза;
Пьянство, нарушающее работу печени;
Дефицит витаминов (например, недостаток витамина К).

Какие синяки бывают очень опасными?

Синяк большой и быстро растет. Это может быть признаком нарушения свертываемости крови или повреждения более крупного кровеносного сосуда.

Синяк находится близко к половым органам. Иногда это указывает на венерическое заболевание, такое как герпес, сифилис или гонорея.

Синяк из-за ушиба головы. Если помимо гематомы возникают рвота, головокружение или потеря сознания, то скорее всего ушиб головы вызвал сотрясение мозга.

Множественные синяки. Возможный признак рака крови.

Синяк из-за ушиба на животе или груди. Появление таких синяков говорит о риске повреждения органов, других внутренних структур – особенно, если при этом ощущается сильная боль.

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